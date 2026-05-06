“Venía de trabajar, no lo podía creer”: el dolor de la familia del motociclista que murió aplastado por un árbol en Las Heras

Vecinos y familiares aseguraron que habían realizado reclamos por el estado del arbolado público y cuestionaron la falta de respuestas. La tragedia ocurrió en medio del fuerte viento Zonda que afectó a Mendoza.

La muerte de un motociclista tras la caída de un árbol en Las Heras durante el viento Zonda en Mendoza generó conmoción, bronca y fuertes cuestionamientos por parte de vecinos y familiares de la víctima, quienes sostienen que el hecho “se podría haber evitado”.

La tragedia ocurrió este miércoles por la tarde en la intersección de calles Dorrego y Azcuénaga, donde un árbol de gran porte cayó sobre dos motociclistas que circulaban por la zona. Uno de ellos murió en el lugar, mientras que el otro sufrió graves heridas y fue trasladado al Hospital Carrillo.

En medio del operativo policial y mientras trabajaban bomberos y personal municipal para remover el árbol, familiares de la víctima llegaron al lugar y protagonizaron escenas de profundo dolor.

El ermano del motociclista fallecido, contó que la víctima tenía 26 años y regresaba de trabajar cuando ocurrió el accidente. “Venía de trabajar, hacía delivery y changas. Me avisaron y no lo podía creer. Después me mostraron unas fotos y confirmé que era él”, expresó conmovido.

El joven fue identificado como Juan Marcelo, conocido por familiares y vecinos como “Pollo”. “Esto no puede seguir pasando. Hace mucho tiempo que se viene denunciando el estado de los árboles en esta zona”, agregó el familiar.

Reclamos vecinales por árboles secos y falta de mantenimiento

Tras la tragedia, vecinos del barrio aseguraron que desde hace años vienen realizando pedidos para erradicar árboles secos y peligrosos en la zona. Una mujer afirmó que incluso había iniciado expedientes en la Municipalidad de Las Heras para solicitar la extracción de ejemplares que consideraban riesgosos.

“Desde diciembre del año pasado hicimos los trámites y pagamos para sacar tres árboles. Ya se habían caído otros y nadie hizo nada”, manifestó indignada. Además, cuestionó que recién después de la tragedia comenzaron las tareas para remover ejemplares del lugar. “¿Qué hacía falta? ¿Que muriera una persona para que vinieran?”, reclamó.

Los vecinos también remarcaron que el sector donde ocurrió el accidente es altamente transitado, tanto por vehículos particulares como por colectivos y trabajadores que circulan diariamente hacia zonas industriales. “Acá pasa muchísima gente todos los días. Hay chicos en bicicleta, personas caminando y trabajadores entrando y saliendo de sus empleos”, relató un vecino de la zona.

El enorme árbol cayó atravesando toda la calle y provocó un importante operativo policial y de tránsito. Durante varias horas la circulación permaneció completamente interrumpida mientras personal municipal trabajaba para cortar ramas y despejar la calzada.

El viento Zonda volvió a generar preocupación en Mendoza

La tragedia ocurrió en una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento Zonda, fenómeno que afectó distintos departamentos de Mendoza y obligó incluso a suspender clases presenciales en varias zonas de la provincia.

Además de este episodio que terminó en tragedia, el Zonda dejó un saldo de 32 árboles y ramas de gran tamaño caídas en distintos puntos de Mendoza. El departamento más afectado fue San Rafael, donde se registraron 12 árboles caídos, además de dos cables cortados y una luminaria derribada. Además, hubo intervenciones en Tupungato, Malargüe, Godoy Cruz, Guaymallén y Luján de Cuyo, entre otros. En Lavalle se registraron cuatro incendios.