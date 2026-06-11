Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel suma personal para el área de recepción

Reconocido hotel de Mendoza se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo para sumar personal al área de recepción. Conocé los requisitos y cómo postular.

Un hotel ubicado en el departamento de Guaymallén abrió una oportunidad de empleo para incorporar un recepcionista a su equipo de trabajo.

El Hotel Dalai es un establecimiento dedicado al alojamiento y la atención de huéspedes en Mendoza.

Ubicado en Bermejo, Guaymallén, forma parte de la oferta hotelera de la provincia y actualmente busca incorporar personal para fortalecer su equipo de trabajo en el área de recepción.

La empresa apunta a perfiles con orientación al servicio, buena comunicación y capacidad para desenvolverse en un entorno dinámico vinculado al turismo y la hotelería.

Acerca de la vacante de trabajo

La búsqueda está orientada a graduados o estudiantes avanzados de Turismo y Hotelería que cuenten con vocación de servicio y una actitud proactiva para la atención al público.

La persona seleccionada tendrá a su cargo diferentes funciones relacionadas con la recepción y asistencia a huéspedes.

Principales tareas

Realizar los procesos de check-in y check-out.

de check-in y check-out. Brindar atención y asistencia a los huéspedes.

y asistencia a los huéspedes. Gestionar reservas.

Realizar tareas de facturación y manejo de caja.

y de caja. Coordinar acciones con los sectores de mantenimiento y limpieza.

Requisitos

Para postular al puesto, la empresa solicita:

Experiencia previa en hotelería.

previa en hotelería. Manejo de paquete Office y sistemas de gestión.

y sistemas de gestión. Conocimientos de inglés y portugués ( deseable).

Disponibilidad horaria full time con turnos rotativos.

Cómo postular

Las personas interesadas en el puesto de trabajo pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico: seleccionesalnorte@gmail.com