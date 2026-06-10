Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido espacio turístico y gastronómico suma personal para distintas áreas

Reconocido espacio turístico y gastronómico ubicado en la Ciudad de Mendoza abrió unas nuevas oportunidades de empleo para incorporar personal en distintas áreas. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Arboleda Mirador & Glamping, uno de los espacios turísticos y gastronómicos ubicados en la zona del Cerro de la Gloria, abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal eventual durante julio.

La empresa busca reforzar distintas áreas de atención al público, gastronomía, limpieza y ventas de cara a la temporada invernal.

Las vacantes de trabajo

Todos los puestos son de modalidad presencial, con turnos rotativos, en las instalaciones de Arboleda Mirador & Glamping, ubicadas en la zona del Cerro de la Gloria, en Mendoza.

Mozo/a eventual

El puesto requiere brindar servicio en salón, tomar pedidos y garantizar una buena experiencia para los visitantes.

Requisitos excluyentes

Experiencia de un año en atención al cliente, preferentemente en gastronomía.

de un año en atención al cliente, preferentemente en gastronomía. Secundario completo.

Certificado de buena conducta.

Disponibilidad para trabajar fines de semana y feriados.

Requisitos deseables

Idiomas.

Movilidad propia.

Manejo de sistemas gastronómicos.

Vendedor/a de regionales eventual

La empresa también incorporará personal para el sector de ventas de productos regionales. El puesto está enfocado en la atención de turistas y visitantes interesados en productos típicos mendocinos.

Requisitos excluyentes

Experiencia de un año en ventas, atención al cliente o comercialización de regionales.

de un año en ventas, atención al cliente o comercialización de regionales. Secundario completo.

completo. Certificado de buena conducta.

de buena conducta. Disponibilidad para trabajar fines de semana y feriados.

Deseables

Idiomas.

Movilidad propia.

propia. Manejo de sistemas gastronómicos.



Encargado/a de limpieza eventual

La búsqueda apunta a personas responsables para mantener la limpieza y el orden de las instalaciones durante la temporada.

Requisitos excluyentes

Proactividad y trabajo en equipo.

y trabajo en equipo. Secundario completo.

Certificado de buena conducta.

de buena conducta. Disponibilidad para trabajar fines de semana y feriados.

Deseables

Idiomas.

Movilidad propia.

Cómo postular

Las personas interesadas en cualquiera de las vacantes de trabajo deberán enviar su currículum vitae a laboralcerro@gmail.com, indicando en el asunto el nombre del puesto al que desean postularse.