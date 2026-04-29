El sistema SUBE llega al Este de Mendoza: desde cuándo se podrá usar y cómo funcionará

El sistema comenzará a operar la próxima semana y por el momento convivirán distintos métodos para pagar el pasaje. Cuáles son los beneficios de la tarjeta Sube.

El sistema SUBE en Mendoza continúa su expansión y desde el próximo lunes 4 de mayo comenzará a funcionar en el transporte público del Este provincial. La medida fue confirmada por la empresa Nueva Generación S.A., una de las concesionarias del servicio en la región. Esto permitirá que todos los pasajeros que viajen en estas líneas puedan accederá los beneficios de la tarjeta.

El Gobierno provincial había anunciado hacer algunas semanas, a través del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, que se estaba llevando a cabo la instalación y puesto a punto de los equipos y máquinas validadoras del sistema Sube.

La llegada de la tarjeta SUBE impactará de lleno en los departamentos del Este mendocino, donde operan las empresas Nueva Generación y Dicetours.

Las unidades ya cuentan con consolas y validadoras instaladas, lo que permitirá que el sistema funcione desde dese este lunes 4 de mayo. Además, se habilitaron terminales de gestión en puntos estratégicos como:

Mendoza

San Martín

Rivadavia

Las Catitas

La Paz

Estos espacios permitirán realizar trámites vinculados al uso del sistema, como consultas, registro y acceso a beneficios.

“Desde el próximo lunes 4 de mayo se implementará el sistema SUBE en el transporte público de la zona Este. Ya se encuentran colocadas las consolas y validadoras en todas las unidades, como así también en las agencias. Como pasó en los cambios de sistema de boletos anteriores, por el momento convivirán los dos sistemas en simultáneo para beneficio de los usuarios”, indicaron a través de una publicación desde la empresa de transporte.

Cómo será el sistema de pago en la etapa inicial

Durante las primeras semanas, el nuevo esquema convivirá con los métodos tradicionales. Es decir, los usuarios podrán pagar el pasaje mediante:

Tarjeta SUBE

Tarjeta propia de la empresa

Pago en efectivo

Qué beneficios ofrece la SUBE

La implementación del sistema no solo implica un cambio en la forma de pago, sino también el acceso a múltiples beneficios que tiene la tarjeta Sube. Entre los principales se destacan:

Tarifa social para sectores vulnerables

para sectores vulnerables Sistema de trasbordo

Registro digital del usuario

Beneficios por usuario frecuente

Además, los descuentos y abonos podrán gestionarse de manera online (MendozaxMi) a través de la plataforma oficial, lo que simplifica los trámites.

Las tarjetas ya se encuentran disponibles en la Terminal de Mendoza y en distintos comercios del Este, que cuentan con stock disponible.