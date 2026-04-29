Godoy Cruz: policías ayudaron a un bebé de 3 meses que se ahogaba y la trasladaron al Hospital Notti

Una beba de 3 meses fue trasladada de urgencia al hospital tras sufrir un episodio de ahogo en Godoy Cruz. La rápida intervención de la Policía permitió asistirla a tiempo y lograr su traslado.

La menor sufrió un episodio de ahogo durante la lactancia en una vivienda de Godoy Cruz. Gracias a la intervención inmediata de la Policía de Mendoza, fue estabilizada y permanece internada en observación en el Hospital Notti.

Un operativo policial permitió salvar la vida de una beba de 3 meses que sufrió un cuadro de ahogo en su domicilio, ubicado en calle Mármol, en el departamento de Godoy Cruz. El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles y generó un rápido despliegue de efectivos.

La alerta se activó cerca de las 7.40, cuando personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) recibió un aviso por frecuencia radial sobre una menor con dificultades respiratorias tras un episodio durante la lactancia.

De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar junto con personal de la Comisaría 34°, donde entrevistaron a la madre de la niña y constataron la situación. En el domicilio, los uniformados brindaron asistencia inicial y evaluaron el estado de la beba.

Ante la urgencia del cuadro, se decidió realizar el traslado inmediato en un móvil policial, garantizando rapidez y seguridad hasta el centro de salud.

La menor fue ingresada de urgencia al Hospital Notti, donde el equipo médico realizó maniobras de reanimación.

Según el parte médico, la beba presentó vómitos y luego logró recuperar el llanto, un signo positivo dentro del cuadro clínico. Actualmente, permanece internada en observación con diagnóstico de crisis de ahogo, mientras continúa bajo control profesional.