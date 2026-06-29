Video: una camioneta atropelló a dos mujeres en Guaymallén y se dio a la fuga

Las víctimas caminaban por una calle de La Primavera cuando fueron embestidas por una Toyota Hilux. El conductor huyó sin asistirlas, pero fue localizado por la Policía.

Dos mujeres resultaron heridas este lunes por la mañana luego de ser atropelladas por una camioneta en Guaymallén. El conductor, un hombre de 51 años que manejaba una Toyota Hilux, escapó del lugar tras el impacto sin asistir a las víctimas. Sin embargo, un operativo policial permitió localizarlo y detenerlo minutos después en Maipú. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 10.40 en la intersección de las calles Ángel Rodríguez y Jamaica, en el distrito de La Primavera.

De acuerdo con la información policial, un llamado al 911 alertó sobre dos peatones que habían sido embestidas por una camioneta. Al arribar al lugar, efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron que el conductor ya se había dado a la fuga.

Según se puede ver en cámaras de seguridad de la zona, Ambas víctimas, una mujer de 45 años y una menor de 15 años, fueron embestidas desdes atrás por la Toyota Hiluxmientras caminaban por la calle.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta abandonó el lugar sin detenerse para auxiliar a las víctimas, lo que motivó un operativo policial para localizarlo.

Poco tiempo después, efectivos lograron interceptarlo en la zona de Rodeo del Medio, en el departamento de Maipú, donde fue aprehendido y trasladado a una dependencia judicial.

Según informaron las autoridades, el hombre fue identificado como C. G., de 51 años, y quedó a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente, que lleva adelante la investigación para determinar las circunstancias del hecho y definir su situación procesal.

Cómo están las víctimas

Las dos peatones fueron asistidas por los equipos de emergencia y posteriormente trasladadas a distintos hospitales. La mujer de 45 años, fue derivada al Hospital Central, donde los médicos le diagnosticaron politraumatismos moderados.

En tanto, la adolescente de 15 años que la acompañaba fue trasladada al Hospital Humberto Notti, también con politraumatismos de diversa consideración.

Afortunadamente, ambas se encontraban conscientes al momento de recibir asistencia médica.