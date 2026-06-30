Ola polar y frío extremo: ¿qué pasa con las clases en Mendoza?

Ante el pronóstico de frío extremo, el Gobierno de Mendoza evalúa suspender las clases en algunas zonas y turnos de la provincia. La decisión se definirá según la evolución del clima y no implicará un adelanto de las vacaciones de invierno.

El Gobierno de Mendoza analiza la posibilidad de suspender las clases presenciales en algunas zonas de la provincia debido a las condiciones climáticas extremas que se esperan para los próximos días. La medida todavía no fue definida y dependerá de cómo evolucionen los pronósticos meteorológicos.

Desde las autoridades explicaron que la situación se encuentra en evaluación permanente y que las decisiones se tomarán día a día, de acuerdo con el comportamiento del clima.

“Se está analizando, por supuesto, porque ya hay varios pronósticos, pero hay que ver la evolución de esos pronósticos”, señalaron desde prensa de la DGE a ELNUEVE.COM. En ese sentido, indicaron que, de confirmarse las condiciones previstas, las suspensiones podrían aplicarse únicamente en determinadas zonas o turnos escolares, principalmente en el turno mañana.

¿En cuales lugares de Mendoza se podría suspender las clases?

Las regiones que presentan mayor probabilidad de verse afectadas son Potrerillos, Uspallata, la zona alta del Valle de Uco y Malargüe, donde las temperaturas extremas podrían complicar el normal desarrollo de las actividades escolares.

Las autoridades remarcaron que aún no está definido si la medida alcanzará a toda la provincia, a un solo turno o solamente a las localidades más afectadas por el frío.

“No se adelantan las vacaciones”

En este sentido, La DGE desmintió los rumores sobre un posible adelantamiento de las vacaciones de invierno. “Para nada hay adelanto de receso, como se dijo en algún momento”, aclararon desde el área de prensa.

De esta manera, el Gobierno provincial continuará monitoreando la situación meteorológica y comunicará oportunamente cualquier modificación en el calendario escolar en función de la evolución de las condiciones climáticas.

Llega la ola polar a Mendoza

A partir de este martes por la noche, se viene una semana muy dura por la entrada del aire polar. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la provincia ya se encuentra con temperaturas bajísimas y con la llegada de la masa polar, bajará aún más la temperatura.

Alerta Amarilla por frío extremo

Con estos números, Mendoza tiene una merma de la temperatura de unos 10 grados en la máxima y con una Alerta Amarilla, es decir que pueden estar en riesgo los niños y ancianos.

¿Cómo estará este martes 30-06-2026?

Este martes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas parciales, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 0°C

Miércoles 01-07-2026

El miércoles estará mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera y sectores de precordillera. Ingreso de masa de aire polar.

Máxima: 7°C | Mínima: 1°C

Jueves 02-07-2026

Mayormente nublado y frío con precipitaciones, poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector norte. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 6°C | Mínima: 1°C

Viernes 03-07-2026

Parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Nevadas en cordillera.

Máxima: 8°C | Mínima: 2°C