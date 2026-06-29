Tragedia en Las Heras: un conductor murió tras perder el control de su auto y chocar contra un árbol

El siniestro ocurrió este lunes al mediodía en la intersección de Eva Duarte Perón y Capitán Vázquez. La víctima viajaba sola a bordo de un Ford Escort y falleció en el lugar.

Un hombre murió este lunes después de perder el control del vehículo que conducía e impactar violentamente contra un árbol. El hecho ocurrió pasado el mediodía y, según informaron fuentes policiales, la víctima viajaba sola al momento del choque. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió rápidamente al lugar, al arribar confirmó el fallecimiento del conductor debido a la gravedad de las lesiones.

El siniestro se registró alrededor de las 13:45 en la intersección de Eva Duarte Perón y Capitán Vázquez, en el departamento de Las Heras.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, el hombre circulaba a bordo de un Ford Escort cuando, por causas que todavía son materia de investigación, perdió el dominio del vehículo y terminó impactando contra un árbol ubicado al costado de la calzada.

Tras el llamado al 911, efectivos policiales y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado se trasladaron hasta el lugar del accidente.

Luego de examinar al automovilista, los médicos constataron que el conductor ya no presentaba signos vitales y confirmaron su fallecimiento en el lugar del hecho.

En la escena trabajó personal de Policía Vial Gran Mendoza, efectivos de la jurisdicción, Policía Científica y peritos especializados, quienes realizaron las primeras tareas para determinar cómo ocurrió el accidente.