Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 9 departamentos este martes 30 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este martes 30 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este martes 30 de junio
Habrá cortes de luz este martes 30 de junio
Ciudad
- Entre calles Cerro Juan Pobre, Cerro La Colina, Cerro San Isidro, Cerro la Quebrada y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Granaderos de San Martín, Malvinas Argentinas, Antequeda y Venezuela. En el barrio Pedro Molina. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Juan G. Godoy, Cobos, Guillermo Molina y Ejército de Los Andes. En calle Cobos, entre 25 de Mayo y Vélez Sarsfield, y áreas adyacentes; Coronel Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Malabia, hacia el oeste de Vieytes. En loteo Pinar, barrio Lar de Boedo y adyacencias; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Córdoba, entre Chile y Adolfo Calle, y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En el Carril Sarmiento, entre calles Bordín y Mallea, y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle 25 de Mayo, entre Los Salamanquinos y General Las Heras, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
- En la intersección de calle Maza con Carril Sarmiento y adyacencias; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle La Holanda, entre Belgrano y Proyectada V304, y zonas aledañas; Paramillo. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°94, entre Ruta N°92 y callejón El Nevado; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En calle Aguirre, hacia el oeste de MUZABER; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Cisterna, entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja. En los barrios Virgen De Luján y Los Racimos; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Los Maitenes, Costa de las Vías, Hipólito Yrigoyen y Ruta Nacional N°143; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Monseñor de Miguel, entre calles N°2 y N°4; Las Malvinas. De 12.00 a 16.00 h.
- Entre calles Los Claveles, Colonia Andes, Los Sifones y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 8.30 a 12.30 h.