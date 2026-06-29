Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 9 departamentos este martes 30 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 30 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 30 de junio

Habrá cortes de luz este martes 30 de junio

Ciudad

Entre calles Cerro Juan Pobre, Cerro La Colina, Cerro San Isidro, Cerro la Quebrada y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

Entre calles Granaderos de San Martín, Malvinas Argentinas, Antequeda y Venezuela. En el barrio Pedro Molina. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Juan G. Godoy, Cobos, Guillermo Molina y Ejército de Los Andes. En calle Cobos, entre 25 de Mayo y Vélez Sarsfield, y áreas adyacentes; Coronel Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Malabia, hacia el oeste de Vieytes. En loteo Pinar, barrio Lar de Boedo y adyacencias; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Córdoba, entre Chile y Adolfo Calle, y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En el Carril Sarmiento, entre calles Bordín y Mallea, y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.

En calle 25 de Mayo, entre Los Salamanquinos y General Las Heras, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

En la intersección de calle Maza con Carril Sarmiento y adyacencias; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle La Holanda, entre Belgrano y Proyectada V304, y zonas aledañas; Paramillo. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°94, entre Ruta N°92 y callejón El Nevado; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En calle Aguirre, hacia el oeste de MUZABER; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Cisterna, entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja. En los barrios Virgen De Luján y Los Racimos; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael