Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida heladería suma personal part time y full time

Grido, la reconocida cadena de heladerías argentina, se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Grido es una de las cadenas de heladerías más grandes del país, con presencia en distintas provincias y una fuerte expansión en el interior.

La marca se caracteriza por su modelo de franquicias y su amplia oferta de productos accesibles.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo en una de sus sucursales.

Acerca del trabajo

El puesto está orientado a tareas generales dentro del local, como atención al cliente, manejo de caja, reposición de productos y mantenimiento del espacio.

Modalidades de trabajo

Part-time

30 horas semanales.

semanales. Turnos rotativos de 6 horas diarias.

rotativos de De lunes a viernes.

Full-time

42 horas semanales.

semanales. Turnos rotativos.

rotativos. De lunes a domingo.

Cómo postular

Las personas interesadas en la oportunidad de empleo deben enviar su currículum a: Grido4poniente@gmail.com

Indicando en el asunto: “Colaborador 30 horas” o “Colaborador 42 horas”