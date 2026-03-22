Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida heladería suma personal part time y full time

Grido, la reconocida cadena de heladerías argentina, se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.
Grido es una de las cadenas de heladerías más grandes del país, con presencia en distintas provincias y una fuerte expansión en el interior.
La marca se caracteriza por su modelo de franquicias y su amplia oferta de productos accesibles.
En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo en una de sus sucursales.
Acerca del trabajo
El puesto está orientado a tareas generales dentro del local, como atención al cliente, manejo de caja, reposición de productos y mantenimiento del espacio.
Modalidades de trabajo
Part-time
- 30 horas semanales.
- Turnos rotativos de 6 horas diarias.
- De lunes a viernes.
Full-time
- 42 horas semanales.
- Turnos rotativos.
- De lunes a domingo.
Cómo postular
Las personas interesadas en la oportunidad de empleo deben enviar su currículum a: Grido4poniente@gmail.com
Indicando en el asunto: “Colaborador 30 horas” o “Colaborador 42 horas”