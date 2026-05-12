“Son unos sucios”: El feroz reto de Gran Hermano a los participantes por esconder comida y la falta de higiene

Esta vez el conflicto no surgió por una nominación, sino por el preocupante estado de salubridad dentro del reality de El 9 Televida.

La convivencia en la casa más famosa del país alcanzó un punto de máxima tensión este lunes, pero esta vez el conflicto no surgió por una nominación, sino por el preocupante estado de salubridad dentro del reality de El 9 Televida. En un hecho sin precedentes, la voz de Gran Hermano resonó con un tono tajante para convocar a todos al living y lanzar un ultimátum ante una conducta que calificó de peligrosa: el acopio de alimentos en las habitaciones.

El “Big” perdió la paciencia tras detectar que los jugadores, movidos por la desconfianza y la escasez de víveres, comenzaron a esconder lácteos, frutas y embutidos en lugares insólitos como debajo de las camas, cajones de ropa y lockers. “No voy a permitir que pongan en riesgo su salud por una disputa de convivencia”, sentenció la autoridad, quien les recriminó que el mal olor en los dormitorios, del cual los mismos participantes suelen quejarse, es consecuencia directa de esta “pésima costumbre”.

15 minutos para limpiar el desastre

Tras el duro comunicado, el dueño de la casa les otorgó un plazo de apenas 15 minutos para retirar cualquier rastro de comida fuera de la cocina. Fue en ese momento cuando la transmisión de El 9 Televida mostró escenas insólitas: Lolo Poggio recuperó una manzana oculta bajo su cama, Danelik Galazán sacó una banana de su locker y Titi debió retirar un pote de dulce de leche que guardaba en el placard.

Advertencia de sanciones graves

Gran Hermano fue claro al explicar que la comida en mal estado es un límite que no piensa dejar pasar, advirtiendo que esto no es una “estrategia de juego”, sino una cuestión de higiene básica. La voz en off lamentó la falta de confianza entre los hermanitos y dejó una advertencia final: si el comportamiento persiste, las sanciones no serán solo económicas, sino que podrían afectar la permanencia de quienes sigan ocultando alimentos de forma insalubre.

El clima en la casa quedó enrarecido y el silencio sepulcral tras el reto dejó en evidencia que la paciencia de la producción llegó a su límite.