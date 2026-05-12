Un joven de 29 años murió tras chocar con un camión en la Ruta 7

El siniestro ocurrió sobre Ruta 7, a la altura de Alto Verde, en San Martín. La víctima, un joven de 29 años, falleció en el lugar tras impactar su motocicleta contra la parte trasera de un camión; investigan las causas del hecho.

Un motociclista murió este martes por la mañana tras chocar contra la parte trasera de un camión sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de Alto Verde, en San Martín. El hecho ocurrió cerca de las 9.20 y la mecánica del siniestro es investigada por la Policía de Mendoza.

De acuerdo con la información oficial, el accidente se produjo en el kilómetro 985 de la Ruta 7, cuando una motocicleta Honda 150 cc, conducida por un hombre de 29 años domiciliado en Santa Rosa, impactó contra la parte posterior de un camión Iveco con semirremolque tanque de 36 mil litros.

La víctima falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas. El deceso fue constatado por un médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

En tanto, el conductor del camión, un hombre de 42 años oriundo de Pergamino, provincia de Buenos Aires, no sufrió heridas. Además, el dosaje de alcohol realizado arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según las primeras actuaciones, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, de Este a Oeste, cuando por causas que aún se intentan determinar se produjo la colisión fatal.

En el lugar trabajó personal de Subcomisaría Giagnoni, Policía Vial de San Martín, UEP Junín y Policía Científica, que llevó adelante las pericias ordenadas por la autoridad judicial interviniente.