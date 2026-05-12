Planazo gratuito en Mendoza: caminata bajo las estrellas en un paisaje natural único

La propuesta combina naturaleza, caminatas y observación del cielo en un entorno único. Es gratuita, con cupos limitados y reserva previa.

La Ciudad de Mendoza propone un planazo gratuito para quienes quieran cortar la rutina y conectarse con la naturaleza: una experiencia de astroturismo en la Reserva Natural Divisadero Largo.

La iniciativa invita a disfrutar del paisaje, aprender sobre el entorno y cerrar la jornada mirando el cielo en uno de los puntos con menor contaminación lumínica de la zona.

Ubicada a pocos kilómetros del centro, esta área protegida resguarda más de 200 millones de años de historia geológica. Su riqueza natural la convierte en un lugar ideal no solo para recorrer senderos, sino también para conocer en detalle sus formaciones y la diversidad de flora y fauna que alberga.

En esta edición, la propuesta estará centrada en “La Luna”. La actividad comenzará con un recorrido interpretativo guiado al atardecer, donde los participantes podrán descubrir los secretos del lugar mientras cambia la luz del paisaje. Luego, llegará uno de los momentos más esperados: la observación astronómica, favorecida por las condiciones del sitio, que permiten apreciar el cielo con gran claridad.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa. Los tickets estarán disponibles desde el jueves 21 de mayo, a las 9 horas, a través de EntradaWeb, y se recomienda reservar con anticipación porque los cupos son limitados.

Cuándo y dónde será

El encuentro está previsto para el viernes 22 de mayo, a las 18.30 horas, en la Reserva Natural Divisadero Largo (Ruta Provincial 99).

Recomendaciones para asistir

Se sugiere llevar

Al menos un litro de agua

Manta o colchoneta para mayor comodidad

Abrigo liviano y repelente

También se puede llevar equipo de mate

Para más información, se puede consultar vía WhatsApp al 2615949985 o por correo electrónico a turismo@ciudaddemendoza.gov.ar.