Mendoza: dijo que tuvo un accidente por esquivar a un gato pero comprobaron que manejaba muy borracho su moto

El conductor aseguró que perdió el control de la moto al intentar esquivar a un gato que se cruzó en la calle. El test de alcoholemia arrojó 2,46 gramos de alcohol por litro de sangre y el vehículo fue secuestrado.

Un motociclista alcoholizado protagonizó un accidente vial en la intersección de Avenida Álvarez Condarco y Dorrego, en Las Heras, luego de perder el control de su rodado tras intentar esquivar a un gato que se atravesó en la calzada.

El hecho ocurrió cuando personal de Policía Vial intervino en un siniestro protagonizado por una motocicleta marca Appia de 110 cc, conducida por este hombre.

Según manifestó el conductor, el accidente se produjo cuando un gato apareció de manera repentina sobre la calle, situación que habría provocado que perdiera el dominio del vehículo y terminara cayendo sobre la carpeta asfáltica.

Tras el incidente, los efectivos realizaron el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo de 2,46 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

Como consecuencia, las autoridades procedieron a la retención de la motocicleta, que fue trasladada a la Playa de Secuestros de Las Heras.

En el caso intervino la Oficina Fiscal de Las Heras.