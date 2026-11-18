El pequeño había sido arrastrado por la corriente en Luján de Cuyo. Su padre se había arrojado al cauce para intentar rescatarlo, pero también murió. El cuerpo del hombre había sido encontrado horas antes.

Tras varias horas de búsqueda, este miércoles encontraron el cuerpo del niño de 8 años que había caído al canal Cacique Guaymallén, en Luján de Cuyo. El menor fue localizado en Las Heras, hasta donde se extendió el operativo de rescate desplegado por Bomberos y la Policía de Mendoza.

La tragedia ocurrió durante la mañana, cuando el pequeño cayó al cauce y su padre se arrojó al agua para intentar salvarlo. Sin embargo, la fuerza de la corriente arrastró a ambos.

El alerta llegó al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y movilizó a efectivos policiales, dotaciones del Cuartel Central de Bomberos y Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y Godoy Cruz.

El primer cuerpo recuperado fue el del padre, localizado en las inmediaciones de las calles Besares y San Martín, en Luján de Cuyo.

A partir de ese hallazgo, los rescatistas continuaron el rastrillaje a lo largo del canal para dar con el pequeño. Las tareas se extendieron por distintos sectores del cauce y finalmente permitieron localizar el cuerpo del niño en Las Heras.

El importante caudal de agua complicó el trabajo de los equipos de emergencia, que debieron desplegar recursos en diferentes puntos del recorrido del canal.

Para facilitar las tareas, las autoridades habían solicitado interrumpir el suministro hídrico del cauce y dispusieron cortes de circulación en sectores cercanos al operativo.