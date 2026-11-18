La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity arrancó con un nivel de exigencia altísimo dedicado a la hora del té y la merienda, el terreno favorito de Damián Betular. Con una clase magistral sobre la historia de las emblemáticas latas de galletas danesas, el jurado compuesto por Betular, Germán Martitegui y Maru Botana desafió a los participantes a demostrar máxima precisión, advirtiendo que un error en la lectura de la receta podría desatar una auténtica catástrofe.

Las cocinas de MasterChef Celebrity vivieron una noche de eliminación tan delicada como tensa en la pantalla de El 9 Televida. Lejos de los platos salados tradicionales, el estrado decidió poner a prueba la motricidad fina, la paciencia y la técnica pastelera de los famosos en un reto inspirado en la repostería clásica.

La historia detrás de las icónicas latas y el desafío del té

Bajo la atenta mirada de Damián Betular —quien confesó que la merienda es su momento favorito—, los participantes descubrieron el misterio oculto bajo las cajas: latas metálicas. Fue entonces cuando Germán Martitegui profundizó en los orígenes de este formato: “Hace muchos años, las latas se utilizaban para transportar galletitas en viajes largos en barco. Así no perdían su textura ni se humedecían. En la época victoriana, las latas evolucionaron de simples envases a contenedores de lujo que contenían exquisiteces”, detalló el chef.

En sintonía, Betular sumó datos históricos sobre la tradición europea: “En Dinamarca, por el año 1900, una fábrica impulsó las galletas de manteca que venían en una caja icónica azul, transformando así el envase en un símbolo de elegancia y de la pastelería”. Por su parte, Maru Botana destacó la vigencia de esta clásica preparación: “Hoy podemos encontrarlas en supermercados, almacenes y esta noche en MasterChef Celebrity”.

60 minutos de tensión y la advertencia de Germán Martitegui

La consigna principal exigía que los concursantes rellenaran la lata con 12 galletitas de sablée de manga, incorporando al menos dos decoraciones diferentes mediante el uso de distintos chocolates y frutos secos, todo en un tiempo límite de 60 minutos.

Ante la complejidad técnica que demanda trabajar con masas de manga y puntos exactos de cocción, Martitegui lanzó una tajante advertencia antes de arrancar los cronómetros: remarcó la importancia imperiosa de detenerse a leer la receta durante los primeros dos minutos, ya que de lo contrario, advirtió sin filtro, “podría desatarse una catástrofe”.

De esta manera, los nueve sentenciados de la semana —Campi, Rocío Robles, Edith Hermida, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Hernán “Mala Fama” Coronel, Karina Mazzocco, Julieta Poggio y Josefina “China” Ansa— debieron dejar el alma en las estaciones para asegurar su permanencia en el certamen.

Seguí todas las galas, las devoluciones más exigentes y el minuto a minuto del reality a través de la pantalla de El 9 Televida.