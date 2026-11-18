El próximo lunes será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional y dará lugar a un fin de semana largo de tres días. El Centro de Empleados de Comercio recordó cómo se trabajará y cuánto deberán cobrar quienes presten servicios. Además, los colectivos y el Metrotranvía circularán con frecuencias especiales.

Mendoza se prepara para un nuevo fin de semana largo. El feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre, se trasladará al lunes 23 y modificará el funcionamiento habitual de distintos servicios en la provincia. Cómo abrirá el comercio y cómo funcionará el transporte público.

¿Abrirán los comercios en Mendoza el lunes 23 de noviembre?

El Centro de Empleados de Comercio de Mendoza difundió información sobre las condiciones laborales para el personal del sector durante el feriado nacional.

Desde el gremio recordaron que los trabajadores tienen derecho a decidir si prestan servicios durante esa jornada. Quienes opten por no concurrir a sus puestos no pueden recibir sanciones ni sufrir descuentos en sus remuneraciones por ejercer ese derecho.

Esto significa que el funcionamiento de los locales dependerá de la decisión de cada empleador. No obstante, los trabajadores deberán tener en cuenta que se trata de un feriado nacional y no de un día laborable común.

Cuánto deben cobrar los empleados de comercio si trabajan el feriado

El CEC también explicó cómo debe liquidarse la jornada del lunes 23 de noviembre, según lo establecido por la legislación laboral vigente.

Hay dos situaciones contempladas:

Si el trabajador no presta servicios: cobra su remuneración habitual, sin descuentos por no concurrir durante el feriado.

cobra su remuneración habitual, sin descuentos por no concurrir durante el feriado. Si el trabajador trabaja: debe percibir la remuneración correspondiente al feriado más una cantidad igual, es decir, el pago equivalente al doble por esa jornada.

De esta manera, quienes deban cumplir tareas durante el lunes feriado tienen derecho a recibir el adicional correspondiente.

Cómo funcionarán los colectivos y el Metrotranvía el lunes 23 de noviembre

El transporte público de Mendoza también tendrá un esquema especial durante el feriado. Tanto los colectivos como el Metrotranvía circularán con frecuencias de día feriado, por lo que habrá menos unidades en las calles y mayores intervalos entre cada servicio en comparación con una jornada hábil.

Quienes necesiten viajar podrán consultar los recorridos y horarios de cada línea a través de la plataforma oficial de Mendotran.

Cuáles son los próximos fines de semana largos de 2026

Después del feriado de noviembre, todavía quedan dos fines de semana largos y uno extralargo en el calendario de 2026.

Fin de semana largo de noviembre:

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.

Fin de semana extralargo de diciembre:

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: el lunes 7 será día no laborable con fines turísticos y el martes 8 se conmemorará el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Fin de semana largo de Navidad:

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre: Navidad.

Así, los mendocinos tendrán nuevas oportunidades para organizar escapadas, actividades y viajes antes de que termine el año.