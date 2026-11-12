Mataron a un camionero de 45 años en Luján de Cuyo: lo atacaron a tiros tras una discusión

Mauro Luciano Guerra, de 45 años, recibió un disparo luego de un enfrentamiento con los ocupantes de un Chevrolet Corsa. Fue trasladado al Hospital Central, donde falleció. Homicidios investiga el caso.

Un camionero de 45 años murió después de recibir un disparo durante un violento episodio ocurrido en Luján de Cuyo. La víctima fue identificada como Mauro Luciano Guerra, quien viajaba junto a su sobrino, de 19 años.

De acuerdo con el parte policial, el hecho comenzó cuando ambos regresaban de un viaje en camión y se encontraron con un Chevrolet Corsa gris ocupado por cinco personas, que les impedía continuar la marcha.

El camionero y su sobrino les pidieron que dejaran libre el paso, pero se inició una discusión. Los ocupantes del automóvil comenzaron a insultarlos y arrojar piedras contra el camión.

Guerra continuó su recorrido hasta llegar a una vivienda ubicada sobre calle Teresa O’Connor. Allí, su sobrino descendió del camión.

Poco después, el joven escuchó varias detonaciones. Al salir, encontró a su tío tendido en el suelo y herido por un disparo de arma de fuego.

Tras varios llamados al 911 que alertaron sobre disparos efectuados desde un automóvil gris, personal policial llegó hasta el lugar.

Guerra fue asistido por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado al Hospital Central, donde se le practicaron maniobras de reanimación. Finalmente, se confirmó su fallecimiento.

Los investigadores lograron identificar a uno de los jóvenes que habría participado en el ataque. Se trata de un hombre de 19 años que ya había sido aprehendido por la Policía en septiembre, en un procedimiento realizado en la zona de Luján de Cuyo.

El operativo ocurrió el 29 de septiembre, en calle Unión y Ruta Panamericana. Efectivos del Grupo Operativo de la Unidad Especial de Patrullaje de Luján (UEP) observaron a dos jóvenes que circulaban en una moto Suzuki de 100 centímetros cúbicos y realizaban maniobras conocidas como willy sobre el lateral oeste de la Ruta Provincial 82.

Cuando los policías intentaron detenerlos con señales lumínicas y sirenas, los motociclistas escaparon a gran velocidad. Sin embargo, fueron alcanzados a unos 100 metros. Uno de ellos era el joven de 19 años que ahora fue identificado en la investigación por el asesinato de Mauro Luciano Guerra.

A partir de aquel procedimiento, los efectivos contaban con sus datos personales y domicilio, información que resultó útil para los investigadores del homicidio.

Por otra parte, Guerra, de 45 años, registraba antecedentes judiciales por robo, hurto, abuso sexual simple, lesiones y daños. Sin embargo, todas esas causas habían terminado con sobreseimiento definitivo. También había sido detenido en 2021.

La investigación continúa para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar la participación de los cinco ocupantes del Chevrolet Corsa.