El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta jornada puede estar marcada por algunas lluvias. Comenzarían por la tarde de manera aislada y se profundizaría por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes se registrarán lluvias en la provincia. Comenzarían este viernes por la tarde de manera aislada pero para la noche se espera que afecten a casi toda la provincia. Para el SMN hay un 70% de posibilidades de que ocurra el fenómeno. La situación se extendería hasta la madrugada del sábado.

¿A qué hora puede llover este viernes?

De esta manera puede comenzar a llover a las 18 en algunos puntos. Pero tipo 21 se sentiría en toda la provincia.

¿Cómo estará el viernes 13-11?

Este viernes estará caluroso y algo nublado, vientos moderados del sector sur. Tormentas hacia la noche. Parcial nublado en cordillera.

Máx: 37°C | Mín: 19°C

¿Qué pasa el sábado 14-11?

El sábado estará parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Inestable hacia la noche el norte provincial. Precipitaciones en cordillera.

Máx: 29°C | Mín: 18°C

¿Cómo estará el domingo 15-11?

El domingo estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Inestable hacia la noche con tormentas. Precipitaciones en cordillera.

Máx: 31°C | Mín: 17°C

El lunes 16-11 seguirá inestable

Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Inestable con precipitaciones. Precipitaciones en cordillera.

Máx: 33°C | Mín: 14°C

El martes 17-11 desciende la temperatura

El martes estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del este. Precipitaciones en cordillera.

Máx: 27°C | Mín: 17°C