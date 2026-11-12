Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este viernes 13 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato y San Rafael.
Edemsa informó que este viernes 13 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este viernes 13 de noviembre
Estos son los cortes de luz para este viernes 13 de noviembre:
Ciudad
- En calle Olascoaga, entre Luzuriaga y Pueyrredón. De 9.20 a 12.20 h.
- En calle Pueyrredón, entre Olascoaga y Martinez De Rozas. De 9.05 a 12.05 h.
Guaymallén
- En calle Nicolas Avellaneda, entre Belgrano y Godoy Cruz; Villa Nueva. De 9.45 a 12.45 h.
Las Heras
- En Ruta Nacional N°40, entre Quiroga y La Estación. En calle La Estación, entre Ruta Nacional N°40 y Proyectada H389. Entre calles La Estación, Ruta Nacional N°40 y Jesús Ferreyra. En barrio Cooperativa Jocolí y zonas aledañas; Capdevila. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Los Valencianos, entre Las Margaritas y Rivadavia y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Rivadavia, entre Santa Virginia y Mina de Oro. En calle Mina de Oro, entre Rivadavia y San Martín Norte; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- En calle N°1, hacia el norte de calle nueva Furno. En Agrozampalito S.A. y zonas aledañas; El Zampalito. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Iriarte, hacia el norte de calle El Álamo. En el establecimiento Agrícola MAK SRL y zonas aledañas; El Zampalito. De 14.30 a 18.30 h.
- En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y áreas adyacentes; San José. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- Entre calles Lara, Forte, Vera Arenas y El Clavel; La Llave. De 8.45 a 12.45 h.
- En Ruta Provincial N°175, entre calles Bargna y El Escorial y áreas adyacentes; Las Malvinas. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Iselin, Urquiza, Castelli y Rivadavia. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Mitre, Las Heras, Sarmiento y La Bodega; Villa 25 de Mayo. De 8.00 a 12.00 h.
- En la intersección de calles Martínez y Hortizana; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.