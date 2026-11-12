Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este viernes 13 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 13 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 13 de noviembre

Estos son los cortes de luz para este viernes 13 de noviembre:

Ciudad

En calle Olascoaga, entre Luzuriaga y Pueyrredón. De 9.20 a 12.20 h.

En calle Pueyrredón, entre Olascoaga y Martinez De Rozas. De 9.05 a 12.05 h.

Guaymallén

En calle Nicolas Avellaneda, entre Belgrano y Godoy Cruz; Villa Nueva. De 9.45 a 12.45 h.

Las Heras

En Ruta Nacional N°40, entre Quiroga y La Estación. En calle La Estación, entre Ruta Nacional N°40 y Proyectada H389. Entre calles La Estación, Ruta Nacional N°40 y Jesús Ferreyra. En barrio Cooperativa Jocolí y zonas aledañas; Capdevila. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Los Valencianos, entre Las Margaritas y Rivadavia y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Rivadavia, entre Santa Virginia y Mina de Oro. En calle Mina de Oro, entre Rivadavia y San Martín Norte; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle N°1, hacia el norte de calle nueva Furno. En Agrozampalito S.A. y zonas aledañas; El Zampalito. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Iriarte, hacia el norte de calle El Álamo. En el establecimiento Agrícola MAK SRL y zonas aledañas; El Zampalito. De 14.30 a 18.30 h.

En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y áreas adyacentes; San José. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael