Viernes de calor en Mendoza: la máxima llegará a 36°C y anuncian tormentas ¿a qué hora llegarían las lluvias?

La jornada tendrá temperaturas elevadas, viento del sur e inestabilidad hacia el cierre del día. Para el sábado se espera un descenso térmico, aunque podrían registrarse nuevas precipitaciones en algunos sectores de la provincia.

El calor volverá a sentirse con fuerza en Mendoza este viernes 13 de noviembre, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 36°C y mínimas cercanas a los 19°C. Sin embargo, el cambio más importante llegará hacia la tarde y la noche, cuando se espera el ingreso de viento del sur y el desarrollo de tormentas en distintos sectores de la provincia.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, será una jornada calurosa, con nubosidad parcial y viento del sector sur. La inestabilidad comenzará a aumentar durante la tarde y podría extenderse hasta la madrugada del sábado.

A qué hora podrían llegar las tormentas a Mendoza este viernes

El pronóstico anticipa un incremento de la inestabilidad a partir de las 18, especialmente en el Gran Mendoza y la Zona Este.

Las precipitaciones podrían continuar durante la noche, con mayor incidencia en el noreste provincial y el norte del Valle de Uco. Las condiciones inestables se extenderían aproximadamente hasta la 1 del sábado.

En cuanto al viento, se espera el ingreso de una corriente del sur desde las 11 en el sector sur de Mendoza. Entre las 13 y las 14, avanzaría hacia las zonas norte y este.

Desde las 17 o 18, las ráfagas podrían intensificarse y alcanzar velocidades promedio de 35 kilómetros por hora, principalmente en el Este provincial. Esta situación podría prolongarse durante la madrugada.

Cómo estará el tiempo en Mendoza el sábado

Para el sábado 14 de noviembre se espera un descenso de la temperatura y un alivio después de la jornada agobiante del viernes.

La máxima rondará los 29°C, mientras que la mínima será de 18°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y podría despejarse entre las 13 y las 17 o 18.

Sin embargo, la inestabilidad regresaría hacia el final de la tarde. Se esperan precipitaciones débiles en el oeste del Gran Mendoza y el oeste del Valle de Uco, mientras que el resto de la provincia permanecería mayormente nublado.

Las condiciones podrían mantenerse hasta aproximadamente la 1 del domingo, cuando se espera una mejora progresiva, especialmente en la Zona Este.

Qué pasará en la cordillera durante el fin de semana

En la zona de Alta Montaña también se prevén cambios en las condiciones meteorológicas.

Durante el viernes se espera nubosidad parcial en el sector sur de la cordillera. Para el sábado, en cambio, se anticipa mal tiempo desde las 14 en el tramo norte, con precipitaciones débiles que podrían extenderse a toda la zona cordillerana después de las 18.