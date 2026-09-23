Un motociclista murió luego de ser atropellado por una camioneta en Guaymallén

El accidente ocurrió durante la tarde de este miércoles en la zona de Profesor Mathus y Los Colonos, en Bermejo. El conductor de la moto murió en el lugar, mientras que su acompañante fue trasladado al Hospital Central con politraumatismos.

Un motociclista de 22 años murió este miércoles en Guaymallén luego de ser atropellado por una camioneta en la zona de Profesor Mathus y Los Colonos, en el distrito de Bermejo.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 15.40. De acuerdo con las primeras actuaciones, la colisión se produjo entre una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 48 años, y una moto Motomel en la que circulaban dos personas.

El hecho fue informado al 911 durante la tarde, lo que provocó el desplazamiento de efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hasta el lugar. Al arribar, los equipos de emergencia constataron que el conductor de la motocicleta se encontraba sin vida.

En tanto, el hombre que viajaba como acompañante sufrió politraumatismos por accidente vial y debió ser trasladado al Hospital Central de Mendoza para recibir atención médica.

Una de las primeras hipótesis apunta a que la camioneta habría intentado ingresar a un predio donde funcionan canchas de fútbol, aunque las circunstancias exactas del choque todavía deben ser determinadas.

Tras el accidente, se desplegó un operativo en la zona de Profesor Mathus y Los Colonos, donde trabajaron efectivos de la Comisaría 57ª de El Bermejo, personal de Policía Científica y agentes de Policía Vial.