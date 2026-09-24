Zonda con Alerta Naranja: a qué hora llega al Gran Mendoza con vientos de 90 kilómetros por hora

Esta jornada está marcada por la presencia de viento caliente en toda la provincia. Los vientos podrían llegar a los 90 kilómetros por hora y por ello, la Alerta es Naranja.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla y Naranja por el fuerte viento Zonda que soplará en casi toda la provincia. Las ráfagas serán tan fuertes que se elevó la Alerta a Naranja.

¿Qué dice la Alerta Naranja?

La Alerta Naranja señala que Mendoza será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

El viento Zonda estará bajando al Gran Mendoza al mediodía.

¿Cómo estará este jueves 24-09-2026?

Este jueves está algo nublado con ascenso de la temperatura. Viento zonda en precordillera. Zonda moderado a fuerte en Ciudad de Mendoza, Las Heras, Lujan de Cuyo, Uspallata. Zonda fuerte en San Rafael y Malargue. Zonda moderado en Valle de Uco. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 10°C

Viernes 25-09-2026

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 25°C | Mínima: 12°C

Sábado 26-09-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del sector sur.

Máxima: 28°C | Mínima: 10°C