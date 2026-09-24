Imágenes sensibles: acusaban a un adolescente de 13 de robarle a un repartidor, cruzó corriendo el Acceso Este y lo atropellaron

Un adolescente de 13 años resultó gravemente herido luego de ser atropellado por un automóvil en el Acceso Este, frente al Shopping Guaymallén, durante la noche del miércoles.

El hecho ocurrió cerca de las 22.42, a la altura de calle Rosario, en jurisdicción de la Comisaría Novena de Guaymallén. De acuerdo con la información policial, un Peugeot 408, conducido por un hombre de 61 años, circulaba por el Acceso Este en dirección este-oeste cuando el adolescente habría cruzado repentinamente la calzada.

El conductor no logró evitar la colisión y embistió al menor.

Qué ocurrió antes del accidente

Según lo manifestado por testigos a la Policía, momentos antes del siniestro el adolescente habría protagonizado una presunta sustracción a un repartidor e intentado escapar subiendo a un colectivo.

Varios motociclistas vinculados a servicios de delivery habrían interceptado la unidad y hecho descender al adolescente. En ese momento se produjo un forcejeo, tras lo cual el menor logró escapar.

Posteriormente, al intentar cruzar el Acceso Este, fue embestido por el Peugeot 408.

Tras recibir un llamado al 911, personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar. Los profesionales asistieron al adolescente y diagnosticaron politraumatismo grave.

El menor fue trasladado al Hospital Notti, donde quedó internado. Por disposición de la Oficina Fiscal de Guaymallén, se estableció una consigna policial en el nosocomio mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

¿Cómo está el menor?

Desde el Hospital Notti señalaron que el menor se encuentra estable y bajo observación médica.