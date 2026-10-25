Oportunidad de empleo en Mendoza: Mercado Libre inauguró un nuevo centro logístico ¿cuántos puestos de trabajo habrá?

La ampliación de la compañía en la provincia incluye nuevas inversiones en infraestructura y logística, en el marco de un plan de expansión que busca fortalecer sus operaciones y generar oportunidades de empleo en Mendoza.

Mercado Libre es una compañía de comercio electrónico y servicios tecnológicos que conecta a compradores y vendedores a través de su plataforma. En Argentina, su operación incluye servicios de distribución y logística que permiten a comercios, emprendedores y pequeñas y medianas empresas vender sus productos a clientes de distintas partes del país.

En Mendoza, la firma avanza con nuevas inversiones destinadas a ampliar su capacidad operativa y mejorar la distribución de mercadería.

El principal anuncio relacionado a las oportunidades de empleo está vinculado al nuevo centro de última milla que la compañía instaló en Luján de Cuyo. La infraestructura demandó una inversión de 8 millones de dólares y cuenta con una superficie de 11.000 metros cuadrados.

Según la información difundida, la instalación tendrá capacidad para procesar hasta 96.000 paquetes diarios y permitirá generar 1.050 nuevos puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

A esta iniciativa se suman las nuevas oficinas de Mercado Libre en Workplace Palmares, que cuentan con 1.100 metros cuadrados y requirieron una inversión de 1,7 millones de dólares. El espacio acompaña el crecimiento del equipo que la empresa tiene en Mendoza, integrado actualmente por 200 empleados.

El plan de expansión también contempla cinco frecuencias semanales de envíos aéreos mediante la bodega de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de agilizar las entregas y fortalecer la conexión de la provincia con otros destinos.

La ampliación de la red logística también tendrá impacto en la experiencia de compra de los mendocinos agilizando los tiempos de entrega y facilitar el acceso a una mayor variedad de productos a través de la plataforma.

Las tres iniciativas: el nuevo centro logístico, la incorporación a la red de envíos aéreos y las nuevas oficinas, forman parte del plan de inversiones que Mercado Libre desarrolla durante 2026 para ampliar su infraestructura y fortalecer sus operaciones en el país.

Hasta el momento, la empresa no ha detallado los perfiles laborales que se incorporarán, los requisitos para acceder a los puestos ni las áreas en las que se distribuirán las nuevas contrataciones.