Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de producción y distribución de soda busca repartidor con solo un requisito

Una empresa mendocina dedicada a la producción y distribución de soda y agua busca incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé cómo postular.

La Alianza Soda y Agua es una empresa familiar mendocina que comenzó su actividad en 1965. Desde entonces, se dedica a la producción y distribución de bebidas para hogares, comercios y empresas de la provincia.

Su oferta incluye soda, agua y jugos, además de agua de bajo contenido de sodio en bidones y soluciones para el abastecimiento de agua en distintos ámbitos.

La empresa abastece a más de 20.000 clientes entre familias y empresas distribuidos en distintos puntos de Mendoza.

En esta ocasión, la firma abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo.

La vacante

El puesto disponible es el de repartidor. La convocatoria está orientada a incorporar personal para las tareas vinculadas con la distribución de los productos de la empresa.

Requisitos

Para presentarse a la búsqueda laboral, es necesario cumplir con la siguiente condición:

Tener más de 30 años.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la oferta laboral deberán presentar su currículum vitae de manera presencial en la sede de la empresa.

Dirección: Hungría 148, Godoy Cruz, Mendoza.

Según las instrucciones del aviso, el CV debe dejarse en la carpeta azul ubicada en la entrada.