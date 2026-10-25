Después del domingo soleado, ¿cuándo vuelven las lluvias y cómo estará el tiempo durante la semana?

Después de la mejora de este domingo, el pronóstico anticipa lluvias en algunos sectores de la provincia para el lunes y posibles tormentas hacia mitad de semana. Las temperaturas volverán a subir.

Tras las intensas precipitaciones del sábado, el sol volvió a asomarse en Mendoza y la temperatura comenzó a subir. Sin embargo, el pronóstico anticipa regreso de días lluviosos para la nueva semana.

El lunes 26 de octubre comenzará con cielo parcialmente nublado. Desde la tarde aumentará la nubosidad en Malargüe y, a partir de las 19 horas podrían registrarse lluvias que durante la noche se extenderían a otros sectores del sur provincial.

En cuanto a la temperatura, la máxima se ubicará en 21°C, mientras que la mínima estará en 10°C.

También se esperan precipitaciones en la cordillera.

El pronóstico del tiempo para el martes

Para el martes 27 se espera una mejora de las condiciones meteorológicas durante el día.

La jornada podría comenzar con nubosidad y algunas precipitaciones aisladas en sectores de la provincia, pero el cielo tendería a despejarse durante la tarde en el llano.

La temperatura máxima podría alcanzar los 26°C, con una mínima de 12°C. No obstante, el pronóstico de Contingencias Climáticas también contempla la posibilidad de tormentas hacia la noche en el sur provincial.

Cómo estará el miércoles

El miércoles 28 podría volver la inestabilidad, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas.

La máxima prevista ronda los 26°C y la mínima, los 12°C.