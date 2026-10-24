Tragedia en Mendoza: murió un hombre electrocutado

El hombre tenía 30 años y fue hallado en una acequia, en inmediaciones de una finca con quemaduras en las manos y el abdomen. La Policía constató que había un cable de alta tensión cortado cerca del lugar.

Un hombre de 30 años murió electrocutado este sábado en Lavalle. Fue encontrado tendido en una acequia, en la intersección de la Ruta 34 y calle Pantano, en el sector norte del departamento.

El hallazgo se produjo alrededor de las 9.15 horas, cuando efectivos de la Comisaría 17 realizaban tareas de patrullaje y un transeúnte les advirtió sobre la presencia de una persona en el lugar.

Al llegar, los policías encontraron al hombre, identificado como A. E. R., junto a una tijera de podar y una mochila. Presentaba aparentes quemaduras en ambas manos y en el abdomen.

Durante la inspección, los efectivos constataron que había un cable de alta tensión cortado, proveniente de un transformador cercano.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y constató el fallecimiento. Según el diagnóstico informado, la causa de muerte fue electrocución.

Por disposición del ayudante fiscal interviniente, se ordenó el secuestro de los elementos hallados junto al cuerpo y la intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.