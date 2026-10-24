Se reprogramó el show de Airbag en Mendoza por el mal tiempo: cuándo y a qué hora se hace

El recital previsto para este sábado en el Teatro Griego Frank Romero Day fue trasladado por las condiciones climáticas. Las entradas adquiridas siguen siendo válidas y no es necesario realizar ningún trámite para utilizarlas.

Debido a las condiciones climáticas adversas y para priorizar la seguridad del público, los organizadores decidieron reprogramar el show de Airbag.

El recital tendrá lugar este domingo 25 de octubre en el Teatro Griego Frank Romero Day. La boletería estará habilitada desde las 13 horas, las puertas abrirán a las 17 y el inicio del espectáculo está previsto para las 20.

Quienes ya compraron sus entradas podrán utilizarlas para la nueva fecha sin necesidad de realizar cambios.

Cómo llegar y dónde estacionar

La única calle habilitada para circular será San Francisco de Asís.

Para quienes concurran en vehículo, estarán disponibles tres playas de estacionamiento:

Playa Oeste del Estadio Malvinas Argentinas.

Estacionamiento Ecoparque.

Estacionamiento Pump Track.

Se recomienda salir con tiempo para facilitar el acceso al predio y evitar demoras en los alrededores.

Lo que hay que tener en cuenta para ingresar

Para acceder al recital, será necesario presentar la entrada desde el celular mediante la aplicación correspondiente, con el código QR descargado previamente.

Cada entrada es válida para una sola persona y el ingreso estará sujeto a los controles de seguridad.

La organización informó que no estará permitido ingresar con los siguientes elementos:

Drones, joysticks y cámaras fotográficas.

iPads, tablets y computadoras portátiles.

Palos para selfies.

Paraguas y sombrillas.

Botellas térmicas.

Conservadoras y heladeras.

Alimentos y bebidas.

Aerosoles y líquidos inflamables.

Sustancias ilegales.

Equipos de mate.

Pirotecnia y explosivos.

Encendedores y objetos punzantes.

Banderas con varillas.

Carpas y sillas.

Cosméticos en envases de vidrio.

Coches de bebé y vehículos de cualquier tipo.

Al tratarse de un espectáculo al aire libre, se recomienda llegar temprano, llevar el celular cargado y tener la entrada lista antes de llegar al predio.

También es conveniente acordar un punto de encuentro con amigos o familiares, usar ropa y calzado cómodos y llevar un piloto o rompevientos ante la posibilidad de lluvia.

Quienes necesiten llevar agua deberán tener en cuenta las indicaciones de la organización sobre los envases permitidos. Se recomienda una botella transparente descartable reutilizable.