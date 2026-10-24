Corte de agua en Mendoza: qué zonas siguen afectadas y cuándo se normaliza el servicio

Tras los trabajos de mantenimiento en el dique Carrodilla, Aguas Mendocinas informó que el servicio continúa resentido en algunos sectores. Los establecimientos potabilizadores Benegas y Alto Godoy están en proceso de recuperación.

Luego de las tareas de mantenimiento que realizó el Departamento General de Irrigación (DGI) en el sistema de compuertas del dique Carrodilla, el servicio de agua potable continúa con baja presión en algunos sectores de Godoy Cruz y Guaymallén.

Según la última actualización de Aguas Mendocinas, las zonas afectadas son:

Guaymallén: Dorrego y Las Cañas.

Dorrego y Las Cañas. Godoy Cruz: Las Tortugas, Benegas y el sector comprendido entre Alberdi y Progreso, y entre Cervantes y el Acceso Sur.

La empresa informó que los establecimientos potabilizadores Benegas y Alto Godoy se encuentran en proceso de recuperación, por lo que el servicio todavía no se normalizó por completo en las zonas señaladas.

Ante esta situación, Aguas Mendocinas solicitó a los usuarios continuar con un uso sumamente responsable y solidario del agua potable mientras avanzan las tareas de recuperación.