Mendoza: un niño de 12 años llevó marihuana a la escuela e investigan si la pretendía repartir con sus compañeros

El hecho ocurrió en una escuela de Rodeo del Medio. Las autoridades del establecimiento detectaron los envoltorios durante la jornada escolar y dieron intervención a la Policía. También investigan la participación de otro estudiante.

Un operativo policial se llevó a cabo en la Escuela Nº 1-741 Reverendo Padre Francisco Mühn, ubicada en Rodeo del Medio, Maipú, luego de que un alumno de 12 años fuera encontrado con al menos dos envoltorios con marihuana dentro de su mochila.

El caso quedó bajo investigación y también alcanza a otro estudiante que, según trascendió, habría estado vinculado con la situación.

Ambos alumnos habían asistido normalmente a clases en el turno tarde. En un momento de la jornada, las autoridades del establecimiento detectaron los envoltorios y entrevistaron a los menores para determinar qué había ocurrido.

Durante esas conversaciones, uno de los chicos habría manifestado que la marihuana iba a ser regalada y repartida entre compañeros del curso. Ambos estudiantes cursan séptimo grado.

Ante el hallazgo, la dirección de la escuela activó el procedimiento correspondiente. Horas más tarde intervino personal de la Policía contra el Narcotráfico, que retiró los estupefacientes para incorporarlos a la investigación.

Según trascendió, los dos alumnos permanecieron en la escuela hasta que pudieran ser retirados por un adulto responsable. También fueron convocados equipos técnicos interdisciplinarios.

El alumno de 12 años se encuentra, al menos de manera temporal, al cuidado de su hermano mayor, de 19 años. Su padre está trabajando en otra provincia y su madre no estaría a cargo del niño.

Vanessa, madre de dos niñas que asisten a la escuela, aseguró que las familias recibieron poca información sobre lo ocurrido.”Del colegio no han comunicado nada. Lo único que dijeron fue que un nene trajo marihuana. Es lo único que sabemos.”

La mujer también señaló que conoce al menor desde que era pequeño y pidió tener en cuenta su edad y su situación familiar. “Es un niño de 12 años, no tiene la culpa.”

La investigación continúa para esclarecer el hecho.