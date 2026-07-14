Francia quedó eliminada del Mundial 2026 y las redes explotaron con memes

La derrota ante España en las semifinales del Mundial 2026 desató una ola de reacciones en redes sociales. La patada de Lucas Digne, el penal convertido por Mikel Oyarzabal y la eliminación francesa convirtieron a Kylian Mbappé en uno de los principales protagonistas, pero de los memes.

La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó a España como finalista de la Copa del Mundo, sino que también provocó una verdadera avalancha de memes en las redes sociales. Los usuarios apuntaron especialmente contra Lucas Digne, por el penal que cambió el rumbo del partido, y contra Kylian Mbappé, quien volvió a quedar en el centro de las bromas tras la derrota del seleccionado francés.

La patada de Digne que cambió el partido

El momento que marcó un antes y un después en el encuentro llegó a los 22 minutos del primer tiempo. Con el marcador igualado, Lucas Digne cometió una fuerte infracción sobre Lamine Yamal dentro del área. El defensor francés impactó sobre la pierna del joven español con una acción que rápidamente fue sancionada con un penal.

La jugada generó inmediatamente cientos de publicaciones en redes sociales, donde muchos usuarios compararon la patada con movimientos propios de las artes marciales y escenas de películas de acción.

“Lamine controla el balón en el área” Digne: pic.twitter.com/nL543QzOyv — nenn (fan) (@FCB_nenn) July 14, 2026

El encargado de ejecutar el penal fue Mikel Oyarzabal, quien no falló y abrió el marcador para España con un remate cruzado imposible para el arquero francés. Tras el gol comenzaron nuevas bromas en las redes sociales, aunque esta vez con elogios para el delantero español.

de oyarzabal desde chiquitito pic.twitter.com/pVomIFv0hN — EL EMISARIO (@elemisario_) July 14, 2026

Muchos usuarios destacaron que, pese a no ser una de las grandes figuras mediáticas del plantel, terminó siendo determinante en el camino de España hacia la final del Mundial 2026.

“No puedes celebrar un gol que no es de tu selección” Yo con el gol Oyarzabal: pic.twitter.com/4APLQSVcZh — Paralytics Colombia (@ParalyticsCOL) July 14, 2026

Mbappé volvió a quedar en el centro de las burlas

Con el segundo gol de España, convertido por Pedro Porro, la atención de las redes sociales cambió de protagonista. El blanco de los memes pasó a ser Kylian Mbappé, una de las grandes figuras del fútbol mundial y principal referencia ofensiva del seleccionado francés.

España usó su arma secreta contra Francia pic.twitter.com/7z1gu50hym — Indie 505 (@Indie5051) July 14, 2026

En plataformas como X (ex Twitter), miles de usuarios ironizaron sobre su actuación y cuestionaron que no pudiera liderar a Francia hacia una nueva final del Mundial.