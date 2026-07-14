“Quiero que sepan quién era mi hijo”: la conmovedora carta de la mamá del joven que murió en el boliche Wabi

A más de una semana de la muerte de Lautaro Joaquín, de 18 años, su madre publicó un emotivo mensaje para recordar quién era su hijo y reclamar respeto por su memoria. Mientras tanto, la Justicia continúa investigando las causas del fallecimiento ocurrido en un boliche de Luján de Cuyo.

La investigación por la muerte de Lautaro Joaquín, el joven de 18 años que falleció tras descompensarse en el boliche Wabi, en Luján de Cuyo, continúa avanzando. En medio del dolor, su madre decidió compartir una profunda carta en redes sociales para homenajear a su hijo y contar quién era más allá de la tragedia que conmocionó a Mendoza.

A través de una extensa publicación en Facebook, la mujer reconstruyó las últimas horas que compartió con Lautaro, recordó sus sueños, su personalidad y cuestionó el tratamiento que tuvo el caso, al tiempo que pidió respeto por la memoria del adolescente.

“En esta vida he tenido la dicha de ser mamá de tres hermosos hijos. A Lautaro Joaquín me lo quitaron de mis brazos la fría noche del 4 de julio”.

A partir de allí, la mujer relató cómo transcurrieron las últimas horas de su hijo antes de salir con sus amigos y recordó el llamado que recibió durante la madrugada, una comunicación que aseguró jamás podrá olvidar.

Según escribió, a las 5:02 recibió una llamada desde el teléfono de uno de los amigos de Lautaro. “Una mujer me dijo: ‘Su hijo está mal, por favor venga, le están haciendo RCP’. Todo lo que sucedió después fue y sigue siendo una pesadilla de la que no logro despertar”.

Más allá de las circunstancias de su fallecimiento, la madre quiso mostrar quién era realmente el joven. Contó que Lautaro había terminado recientemente la escuela secundaria y ya cursaba el preuniversitario de Ingeniería para ingresar a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Además, explicó que entrenaba regularmente en un gimnasio, colaboraba con su padre en un taller mecánico, ayudaba a su abuela en el kiosco familiar y era muy querido por su grupo de amigos.

“Mi Lau era amado por sus amigos y amigas. Era simpático, empático, solidario al mil por mil. Un orgullo para mí y para su padre”, expresó.

También recordó algunas de las actividades que compartían juntos. “Era fanático del rock nacional, mi compañero de recitales, le gustaba tocar la guitarra. Nos hacíamos masajes en los pies mientras mirábamos películas. Era un ser lleno de alegría y amor”.

El reclamo de la familia tras la muerte en el boliche Wabi

En otro tramo de la publicación, la mujer manifestó su malestar por cómo se difundió el caso y aseguró que sintió la necesidad de contar quién era su hijo. “Ningún periodista se comunicó conmigo para preguntar quién era Lautaro. Solo hablaban del ‘chico que falleció en Wabi'”, escribió.

Asimismo, sostuvo que desde el momento de la tragedia ninguna persona vinculada al boliche se puso en contacto con la familia. “Nadie del boliche se comunicó conmigo desde aquella madrugada hasta hoy, demostrando cero humanidad”, afirmó.

La publicación recibió decenas de mensajes de apoyo por parte de familiares, amigos, vecinos y personas que, aunque no conocían al joven, se mostraron conmovidas por el testimonio de su madre.

La madre explicó que no buscó alimentar polémicas, sino que las personas conocieran al joven que había detrás de la noticia. “Solo pido respeto por su memoria. También busco que se sepa quién era mi Lau”, escribió.

La investigación por la muerte de Lautaro sigue abierta

Mientras tanto, la causa judicial continúa bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal, los primeros estudios indicaron que el joven presentaba una cardiopatía y que sufrió un paro cardíaco.

Sin embargo, la familia espera el resultado de nuevas pericias y de los análisis toxicológicos, que permitirán determinar si hubo otros factores que pudieron influir en el fallecimiento.

Los investigadores analizan, entre otros aspectos, si existió consumo de alcohol, bebidas energizantes u otras sustancias antes de que el joven se descompensara dentro del boliche.