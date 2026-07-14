Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este miércoles 15 de julio

Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este miércoles 15 de julio

Mendoza

Desde Edemsa comunicaron que habrá cortes en el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento en la previa del partido de Argentina contra Inglaterra. Afectará a zonas de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este miércoles 15 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza. Esto se debe a tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica. Afectará zonas de: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Desde Edemsa explicaron que si alguna persona registra un corte de energía imprevisto o necesita verificar su zona, puede realizar el reclamo o consulta a través de las siguientes vías oficiales:

  • WhatsApp: 2613435647
  • Atención al cliente: 08003333672

Estos son los cortes de luz en Mendoza para el miércoles 15 de julio de 2026

Guaymallén

  • Entre calles Elpidio Gonzáles, Miguel Azcuénaga, Estrada y San Francisco del Monte, en Loteo Calle Tuyutí y Club de Campo y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle Azcuénaga, hacia el norte de San Francisco del Monte y zonas aledañas; San Francisco del Monte. De 8.45 a 11.00 h.
  • En calle Buenos Vecinos, en Loteo Las Rosas IV y áreas adyacentes; Los Corralitos. De 10.00 a 12.00 h.

Las Heras

  • Entre calles La Pampa, Antártida Argentina, Río Tunuyán y Proyectada 71. En barrio Altos del Oeste II y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • Entre calles Villanueva, Rama 04 y Ruta Provincial N°36. Afecta callejón Guerrero y zonas aledañas; Tres de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

  • En Cerro Los Peralitos, hacia el este de Los Chavannes. En calle El Nevado, hacia el norte de Los Peralitos y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Viamonte, entre Mitre y Larrea; Chacras de Coria. De 9.30 a 12.00 h.
  • En calle Larrea, entre Las Marías y Viamonte; Chacras de Coria. De 9.30 a 12.00 h.

Maipú

  • En calle Víctor Hugo, entre Falucho y callejón Atencio; La Primavera. De 11.15 a 14.00 h.
  • Entre calles Las Margaritas, Quintana, Proyectada I186 y Proyectada I187; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
  • En la intersección de calles Del Bosque y Proyectada 1169. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • En Ruta Provincial N°92 (o Quintana), entre calles General San Martín y José Fuerte; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • En calle Filipini, entre La Gloria y Benito Aranda; Villa Bastias. De 9.45 a 13.45 h.
  • En Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), entre Nueva Furno y Calle C. Afecta calle Valderrama, entre Calle B y El Álamo. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • En calle Quiroga y Constantini, hacia el norte de calle Canal Uco y zonas aledañas; Eugenio Bustos. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle El Indio, hacia el oeste de Furlotti y áreas adyacentes; Eugenio bustos. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • Entre calles República de Siria, Los Sauces, Balloffet y Cuartara Juan. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre Calle 4, Valdez, Calle 8 y Ruta Nacional N°143; Atuel Norte. De 9.15 a 13.15 h.
  • En la Intersección de calle Los Sifones y Ruta Provincial N°202 y áreas adyacentes; Jaime Prats. De 10.00 a 12.00 h.

 

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