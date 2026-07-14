Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este miércoles 15 de julio

Desde Edemsa comunicaron que habrá cortes en el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento en la previa del partido de Argentina contra Inglaterra. Afectará a zonas de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 15 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza. Esto se debe a tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica. Afectará zonas de: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Desde Edemsa explicaron que si alguna persona registra un corte de energía imprevisto o necesita verificar su zona, puede realizar el reclamo o consulta a través de las siguientes vías oficiales:

WhatsApp: 2613435647

Atención al cliente: 08003333672

Estos son los cortes de luz en Mendoza para el miércoles 15 de julio de 2026

Guaymallén

Entre calles Elpidio Gonzáles, Miguel Azcuénaga, Estrada y San Francisco del Monte, en Loteo Calle Tuyutí y Club de Campo y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Azcuénaga, hacia el norte de San Francisco del Monte y zonas aledañas; San Francisco del Monte. De 8.45 a 11.00 h.

En calle Buenos Vecinos, en Loteo Las Rosas IV y áreas adyacentes; Los Corralitos. De 10.00 a 12.00 h.

Las Heras

Entre calles La Pampa, Antártida Argentina, Río Tunuyán y Proyectada 71. En barrio Altos del Oeste II y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

Entre calles Villanueva, Rama 04 y Ruta Provincial N°36. Afecta callejón Guerrero y zonas aledañas; Tres de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En Cerro Los Peralitos, hacia el este de Los Chavannes. En calle El Nevado, hacia el norte de Los Peralitos y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Viamonte, entre Mitre y Larrea; Chacras de Coria. De 9.30 a 12.00 h.

En calle Larrea, entre Las Marías y Viamonte; Chacras de Coria. De 9.30 a 12.00 h.

Maipú

En calle Víctor Hugo, entre Falucho y callejón Atencio; La Primavera. De 11.15 a 14.00 h.

Entre calles Las Margaritas, Quintana, Proyectada I186 y Proyectada I187; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

En la intersección de calles Del Bosque y Proyectada 1169. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°92 (o Quintana), entre calles General San Martín y José Fuerte; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle Filipini, entre La Gloria y Benito Aranda; Villa Bastias. De 9.45 a 13.45 h.

En Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), entre Nueva Furno y Calle C. Afecta calle Valderrama, entre Calle B y El Álamo. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En calle Quiroga y Constantini, hacia el norte de calle Canal Uco y zonas aledañas; Eugenio Bustos. De 9.30 a 13.30 h.

En calle El Indio, hacia el oeste de Furlotti y áreas adyacentes; Eugenio bustos. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael