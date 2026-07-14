Mendoza: los comercios cerrarán antes y habrá colectivos durante el partido de Argentina e Inglaterra este miércoles

Este miércoles, por la semifinal del Mundial 2026, los locales del microcentro atenderán hasta las 15 para que empleados y clientes puedan seguir el partido. Además, el Gobierno confirmó que los colectivos funcionarán con normalidad y desplegará más de 500 policías en distintos puntos del Gran Mendoza.

La expectativa por el partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 también modificará la actividad en Mendoza. Este miércoles, gran parte de los comercios del centro mendocino cerrarán sus puertas de manera anticipada para que trabajadores y clientes puedan disfrutar del encuentro de la Selección Argentina. Al mismo tiempo, el Gobierno de Mendoza confirmó que el transporte público funcionará con normalidad, aunque implementará un importante operativo de seguridad con más de 500 efectivos distribuidos en los principales puntos de concentración de hinchas.

Mendoza: los comercios del centro atenderán hasta las 15

Desde la cámara empresaria CECITYS informaron que la mayoría de los comercios del microcentro acordó cerrar a partir de las 15 horas, una hora antes del comienzo del partido entre Argentina e Inglaterra.

La medida busca permitir que empleados, comerciantes y clientes puedan seguir el encuentro sin inconvenientes, por lo que recomendaron realizar las compras durante la mañana para evitar demoras o aglomeraciones antes del cierre.

La decisión fue consensuada entre los distintos sectores comerciales y responde al fuerte interés que genera el encuentro de la Selección Argentina, que buscará un lugar en la final de la Copa del Mundo 2026.

Los colectivos funcionarán normalmente durante el partido de Argentina vs. Inglaterra

A diferencia de lo ocurrido el pasado fin de semana, cuando el servicio de transporte fue interrumpido durante el partido ante Suiza, la Subsecretaría de Transporte de Mendoza confirmó que este miércoles no habrá suspensión del servicio.

Los colectivos y el Metrotranvía mantendrán las frecuencias habituales correspondientes a un día hábil, garantizando el traslado de miles de usuarios que trabajan o estudian durante la tarde.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la decisión responde a que el partido se disputará en horario laboral, por lo que resulta indispensable mantener el funcionamiento normal del sistema de transporte.

Más de 500 policías custodiarán los principales puntos de festejo

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará un importante operativo policial que comenzará cerca del mediodía y se extenderá hasta la desconcentración de los simpatizantes.

En total, más de 500 efectivos estarán afectados exclusivamente al dispositivo de prevención en el Gran Mendoza, sin afectar el personal destinado a las tareas habituales de seguridad.

La presencia policial se concentrará especialmente en:

Kilómetro Cero y la Peatonal Sarmiento .

y la . Arístides Villanueva .

. Juan B. Justo .

. Los Portones del Parque General San Martín .

. Terminal de Ómnibus .

. Plazas y espacios públicos de distintos departamentos de la provincia.

Como parte del operativo, las autoridades instalarán vallados y realizarán requisas preventivas en los accesos a las zonas donde se espera una mayor concentración de personas.

Además, se reforzarán los controles en áreas comerciales, terminales de transporte, recorridos de colectivos y controles de tránsito y alcoholemia en distitnos puntos del Gran Mendoza.