El emotivo mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026: “Va a costar que cierre esta herida”

El capitán de la Selección argentina rompió el silencio después de la derrota frente a España y compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó una profunda tristeza entre los hinchas y también en los protagonistas. Horas después del encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Lionel Messi publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales, donde expresó el dolor por no haber podido conquistar una nueva Copa del Mundo.

El capitán argentino, que disputó la Copa del Mundo a los 39 años, acompañó sus palabras con una imagen que recorrió el mundo: aparece llorando, con la medalla de plata colgada en el pecho y frente al público argentino, en una postal que rápidamente se volvió viral.

El mensaje de Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lionel Messi compartió una reflexión cargada de emoción tras la caída por 1 a 0 frente a España. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, escribió el capitán.

Sin embargo, el rosarino también eligió destacar el recorrido del equipo durante el torneo y el esfuerzo realizado por todo el plantel. “Me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, expresó.

Además, puso en valor el rendimiento sostenido de la Scaloneta al recordar que el seleccionado llegó nuevamente a una definición mundialista. “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, agregó.

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En otro tramo del mensaje, Messi agradeció el respaldo recibido durante todo el campeonato y destacó el acompañamiento de los fanáticos argentinos. “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, escribió.

El capitán también tuvo un gesto deportivo con el nuevo campeón del mundo y felicitó públicamente a España, país donde desarrolló gran parte de su carrera futbolística.

La arenga de Messi antes de salir a jugar la final

Horas después de la final también se difundieron imágenes del vestuario argentino, donde quedó registrada la última charla de Lionel Messi con sus compañeros antes de salir al campo de juego. En el video, el capitán buscó transmitir serenidad en la previa del partido más importante del torneo.

“Estemos tranquilos. Pensemos en jugar nomás”, les dijo mientras el plantel se preparaba para ingresar al estadio. Luego insistió con un mensaje claro para afrontar el encuentro sin dejarse llevar por la presión. “Vamos y juguemos, pensemos solamente en jugar”, les pidió.

La peor arenga de la historia en una final del mundo, Enzo Fernandez llorando, Licha con la nariz roja por llorar, Messi diciendo olvidemosno de todo, que habrá pasado?? pic.twitter.com/UIG204zu9n — Ulises (@UlisesDavid__) July 20, 2026

Pese al mensaje del capitán, la Selección argentina nunca logró sentirse cómoda dentro del campo. Desde los primeros minutos, España dominó la posesión de la pelota y controló el desarrollo del partido.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni resistió durante gran parte del encuentro, incluso jugando con un futbolista menos, pero finalmente el esfuerzo no alcanzó.

A los 106 minutos del tiempo suplementario, Ferrán Torres marcó el único gol de la final y le dio a España el título del Mundial 2026, mientras que Argentina volvió a quedarse a las puertas de una nueva consagración.