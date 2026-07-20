Gala decisiva en Gran Hermano: quién se va HOY de la casa según las últimas encuestas

Este lunes 20 de julio, el reality más famoso de la televisión vive una noche de eliminación al límite tras la salida de Leandro Nigro y Juan Carlos López. Conocé la placa definitiva y los números que marcan las redes.

La tensión dentro de la casa más famosa del país alcanzó su punto máximo. En plena jornada del Día del Amigo, la convivencia de Gran Hermano sumará un nuevo capítulo de máxima adrenalina con una nueva gala de eliminación que promete sacudir la estrategia de todos los hermanitos del reality de las noches de El 9 Televida.

Tras las recientes salidas de Leandro Nigro y Juan Carlos López, este lunes 20 de julio se definirá el destino de una de las placas más complejas y multitudinarias de la edición Generación Dorada.

Los 6 nominados en placa negativa

A través de las diferentes etapas de votación, la placa definitiva quedó conformada por seis participantes de gran peso dentro del certamen:

Emanuel Di Gioia

Gisela “Yipio” Pintos

Sebastián “Cola” Almeida

Solange “Sol” Abraham

Yanina Zilli

Matías Hanssen

¿Qué dicen las encuestas sobre el próximo eliminado?

Como ocurre en cada previa determinante, las plataformas digitales se transformaron en el termómetro de la audiencia para medir la popularidad y el nivel de rechazo de los jugadores.

En esta oportunidad, el especialista en el programa y panelista de LAM, Fede Bongiorno, realizó un multitudinario sondeo a través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter) para tantear la votación negativa del público. Los resultados arrojaron tendencias muy marcadas:

Emanuel Di Gioia: Encabeza la lista de posibles eliminados con un contundente 45,3% de los votos de los usuarios, posicionándose como el principal candidato a abandonar el juego. Solange “Sol” Abraham: Ocupa el segundo lugar con un 28% del rechazo digital. Gisela “Yipio” Pintos: Se ubica en la tercera posición con el 21,6% de los clics.

De confirmarse estos guarismos en la emisión en vivo, Emanuel se convertiría en el nuevo expulsado de la competencia por una diferencia considerable frente al resto de sus compañeros.

Cómo votar y ver la gala en vivo

Cabe recordar que las encuestas en redes sociales funcionan únicamente como indicadores preliminares de tendencia. Para influir de manera real en el resultado oficial conducido por Santiago del Moro, los espectadores deben emitir su voto enviando un mensaje de texto con la palabra GH al 9009 o ingresando al portal oficial GHglobal.ar.

La gala de eliminación se podrá seguir en vivo a partir de las 22:00 horas por la pantalla de Telefe, a través de las principales plataformas de cable y streaming (DirecTV GO, Flow, Telecentro Play), y con cobertura las 24 horas mediante DGO.

Seguí el minuto a minuto del programa a través de las pantallas de El 9 Televida.