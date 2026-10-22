Alerta Amarilla por tormentas y granizo este jueves ¿a qué hora y en qué lugares?

El Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir una Alerta Amarilla por tormentas y posible granizo en varios puntos de la provincia. En esta nota, informate qué pasará en tu zona.

Luego del respiro que obtuvimos este miércoles, el jueves viene con una importante Alerta Amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por importantes tormentas y hasta con granizo.

El Servicio Meteorológico mantiene una alerta amarilla por tormentas y lluvias para Mendoza, ante la posibilidad de fenómenos de variada intensidad que podrían generar abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.

Se estiman valores de lluvia acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual. En tanto, el pronóstico prevé que las condiciones de inestabilidad continúen durante los próximos días, con nevadas en cordillera y un descenso de la temperatura hacia el sábado.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas de este jueves?

Este jueves, Mendoza será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Estas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.

Además habrá lluvias persistentes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

¿En qué zonas se darían las tormentas?

Las tormentas se darían en:

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

San Rafael

General Alvear

Malargüe

¿A qué hora se darían?

Las tormentas se darían pasado el mediodía, es decir aproximadamente a las 13.

¿Cómo estará este jueves 22-10-2026?

Este jueves estará parcial nublado con lluvias aisladas y mejoras parciales, poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 11°C

Viernes 23-10-2026

Mayormente nublado con leve descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Lluvias afectando principalmente el centro y sur provincial. Nevadas em cordillera en la tarde y noche.

Máxima: 18°C | Mínima: 12°C

Sábado 24-10-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Lluvias aisladas. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 9°C

Domingo 25-10-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 8°C

Lunes 26-10-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 10°C