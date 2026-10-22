Una mujer fue atropellada por un colectivo en Godoy Cruz: la rueda le pasó por encima de la pierna

La peatón sufrió una lesión en la rodilla derecha luego de que una de las ruedas traseras de una unidad de la línea 700 le pasara por encima. Investigan cómo ocurrió el accidente.

Una mujer resultó lesionada este miércoles tras protagonizar un accidente vial con un colectivo de la línea 700, recorrido 720, en Godoy Cruz. La víctima fue trasladada al Hospital Central para recibir atención médica.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Tiburcio Benegas y San Martín, luego de que varios llamados al 911 alertaran sobre el hecho.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que la mujer presentaba una lesión en la pierna derecha, a la altura de la rodilla, luego de que una de las ruedas traseras del colectivo la pisara.

Según las primeras averiguaciones, la peatón habría intentado cruzar a mitad de cuadra, tropezó con el separador del carril exclusivo y cayó sobre la calzada.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la mujer y la trasladó al Hospital Central para su atención.

En tanto, el dosaje de alcoholemia realizado al conductor del colectivo, arrojó resultado negativo.

Por disposición de la Oficina Fiscal, se ordenaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. Entre las medidas dispuestas se encuentran el análisis de las cámaras de seguridad y de las imágenes del colectivo, además de la identificación de posibles testigos.