Acceso Este: una camioneta se cruzó de carril y chocó contra un camión en Maipú

El accidente ocurrió a la altura de calle Las Margaritas. El conductor de la Toyota Hilux fue trasladado al Hospital Perrupato, mientras que el camionero resultó ileso.

Un choque entre una Toyota Hilux y un camión Iveco ocurrió este sábado por la mañana en la intersección del Acceso Este y calle Las Margaritas, en Maipú.

El accidente se registró alrededor de las 8.45h horas.

Según fuentes policiales, el camión circulaba por el Acceso Este de este a oeste, mientras que la camioneta avanzaba en sentido contrario.

Por motivos que todavía se investigan, la Toyota Hilux se cruzó de carril e impactó contra el lateral izquierdo del transporte de carga.

Como consecuencia del choque, el conductor de la camioneta debió ser trasladado al Hospital Perrupato para recibir atención médica. En tanto, el camionero, no sufrió lesiones.

Además, las autoridades le realizaron un dosaje de alcohol al conductor del camión, que arrojó un resultado de 0,0 gramos por litro de sangre.