Planazo en Mendoza: lomos a $10.000, cervezas artesanales y música de los 80, 90 y 2000 al aire libre

Lomiterías de distintos departamentos, cervezas artesanales, vinos y música serán parte de una nueva edición del encuentro gastronómico. También habrá una competencia para elegir al mejor lomo y el público podrá votar a sus favoritos.

Los lomos serán los protagonistas de un planazo que combinará gastronomía, música y bebidas de producción local. Una nueva edición del Festival Mendocino del Lomo reunirá a comercios de distintos puntos de la provincia, con diferentes versiones de este clásico de la cocina mendocina y precios especiales para disfrutar durante dos jornadas.

La convocatoria tendrá 16 propuestas gastronómicas y seis alternativas de bebidas, entre cervezas artesanales, vinos, gin y vermut. Además, habrá DJs, una competencia entre lomiterías y una votación abierta para que los asistentes elijan sus preparaciones preferidas.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de IGA y Sabor a Mendoza y forma parte de las acciones para posicionar a Godoy Cruz como capital gastronómica de la provincia.

Uno de los atractivos será la posibilidad de probar distintas propuestas gastronómicas a precios establecidos para el festival.

El lomo tendrá un valor de $10.000, mientras que la porción de papas costará $4.000. Las bebidas sin alcohol se venderán a $3.000.

También habrá opciones para quienes prefieran acompañar la comida con cerveza: la pinta costará $6.000 y habrá una promoción de dos por $10.000.

Entre los comercios participantes habrá lomiterías de Godoy Cruz, Ciudad, Luján de Cuyo, Las Heras y Maipú, con distintas preparaciones para descubrir.

La propuesta gastronómica tendrá además una competencia que reunirá a los comercios participantes. El concurso contará con un jurado integrado por chefs y se desarrollará en distintas instancias hasta definir al ganador.

La primera etapa será la de octavos de final. Luego llegarán los cuartos, las semifinales y la gran final, en la que se conocerá al mejor lomo de esta tercera edición.

Pero el jurado no tendrá la última palabra: los asistentes también podrán participar mediante el concurso Lomo Popular y votar por sus favoritos.

Habrá reconocimientos para el mejor lomo de Godoy Cruz y para el mejor representante de otro departamento de Mendoza.

La convocatoria reunirá a comercios de distintos puntos de la provincia.

Por Godoy Cruz estarán Del Monte, Ñam, Estación Palero, El Quincho, Olive Gluten Free y Terco Lomos.

También participarán Moreno Lomos, Hangar 52 Bar y Rotisería FYGL, de Ciudad; La Cantina Lomos, de Luján de Cuyo; Capdel Lomos, de Las Heras; y Mechados y Frayle Sandwich, de Maipú.

La propuesta de bebidas estará integrada por Cervecería Starke, Brumen Cervecería, Pirca Cervecería, Olegario Cervecería, Hilbing y Código Binario.

La música acompañará las jornadas con DJs y una selección de canciones de las décadas del 80, 90 y 2000.

Cuándo y dónde será el Festival Mendocino del Lomo

La tercera edición del Festival Mendocino del Lomo se realizará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, de 19 a 00 horas, en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, en Godoy Cruz.

La actividad había sido reprogramada debido a la alerta meteorológica.