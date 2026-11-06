La lluvia llegó a Mendoza: hasta cuándo seguirá y dónde podrían registrarse tormentas el fin de semana

Las precipitaciones comenzaron a llegar al área metropolitana durante la noche de este viernes, tal como anticipaban los pronósticos. El mal tiempo continuará durante la madrugada del sábado y podría intensificarse.

La lluvia llegó al Gran Mendoza este viernes por la noche, tal como anticipaba el pronóstico, y las precipitaciones podrían continuar durante la madrugada del sábado. La inestabilidad afectará a distintos sectores de la provincia y podría intensificarse en el Este y el Sur, donde no se descarta la formación de tormentas con caída de granizo.

Aunque por el momento se registran lluvias aisladas, la inestabilidad continuará durante las próximas horas y podría dar lugar a tormentas en distintos sectores de Mendoza. De acuerdo con el último pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, las precipitaciones afectarán al Valle de Uco, la zona Norte y el Este hasta la madrugada del sábado.

En tanto, en Malargüe y los departamentos del Sur, las lluvias podrían extenderse hasta el final de este viernes. Para la madrugada del sábado se espera un posible incremento de la intensidad de las precipitaciones, principalmente en el Este y el Sur provincial.

En esas regiones no se descarta la caída de granizo, aunque hasta el momento no se habían emitido alertas meteorológicas para Mendoza.

Hasta qué hora seguirá lloviendo en Mendoza

El avance de las precipitaciones comenzó durante el mediodía en Malargüe, donde se registraron lluvias débiles. Luego, cerca de las 16, el mal tiempo llegó al Valle de Uco y posteriormente avanzó hacia sectores del Sur y del Este.

En el Gran Mendoza, las lluvias comenzaron a partir de las 19, tal como estaba previsto. Según el informe meteorológico, la inestabilidad se mantendrá durante la noche y podría continuar hasta la madrugada del sábado.

El pronóstico para lo que resta del viernes anticipa cielo nublado, algo ventoso y con precipitaciones aisladas. En alta montaña también se esperan lluvias y nevadas débiles en los sectores Central y Sur, con una mejora de las condiciones prevista alrededor de las 2 de la madrugada.

Viento sur hasta la medianoche y descenso de temperatura

El ingreso del frente frío también estará acompañado por viento del sector sur, que se mantendrá durante la noche y podría extenderse hasta aproximadamente la medianoche.

En el Gran Mendoza y el Valle de Uco se esperan velocidades de entre 20 y 40 kilómetros por hora. En tanto, en las zonas Norte y Este las ráfagas podrían alcanzar entre 30 y 60 kilómetros por hora, mientras que en San Rafael y General Alvear se prevén registros de entre 20 y 50 kilómetros por hora.

El cambio de condiciones también se reflejará en las temperaturas. Para este sábado se espera una jornada con nubosidad variable y ascenso de temperatura, mientras que el domingo el cielo estará despejado en toda la provincia y las máximas volverán a ubicarse entre los 25 y 26 grados.

Cómo estará el tiempo este sábado y domingo en Mendoza

Según el pronóstico informado por Daniel Delio, de OVM, el sábado tendrá nubosidad variable y una mejora de las condiciones meteorológicas. Para esa jornada se anticipa un ascenso de temperatura, con una máxima estimada de 22 grados y una mínima de 12.

El domingo, en tanto, se espera cielo despejado durante toda la jornada en el llano provincial, con vientos débiles del sector norte. La temperatura máxima podría alcanzar entre 25 y 26 grados, mientras que la mínima rondaría los 11 grados.

En alta montaña también se prevé buen tiempo durante el domingo, con cielo despejado.