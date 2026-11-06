“¿Me das todo que me llevo todo?”: el gesto de un influencer en Mendoza que emocionó a una vendedora ambulante

La mujer estaba trabajando en una esquina de la Plaza Independencia cuando Ema Monzón se acercó a comprarle. Primero le dejó el vuelto para que pudiera comprarse una gaseosa y, minutos después, regresó con una propuesta que la tomó por sorpresa. Su reacción enmoción a todos en TikTok.

Una jornada de trabajo que parecía transcurrir como cualquier otra terminó con una sorpresa que difícilmente olvidará. Una vendedora ambulante que ofrecía tortitas y panes caseros en pleno centro de Mendoza recibió la visita de un influencer que decidió comprarle toda la mercadería que tenía para vender ese día.

El protagonista del gesto fue Ema Monzón, un creador de contenido que recorre distintas ciudades de Argentina con iniciativas solidarias. Esta vez, su recorrido lo llevó hasta Mendoza, donde se encontró con la mujer en una de las esquinas de la Plaza Independencia.

La escena fue compartida en sus redes sociales y rápidamente despertó miles de reacciones. Pero más allá de la compra, lo que conmovió a los usuarios fue la emoción de la vendedora cuando comprendió que podía volver a su casa con toda la producción vendida, sin tener que desprenderse de cada bolsita para conseguirlo.

La sorpresa que emocionó a una vendedora ambulante en Mendoza

El encuentro comenzó con una compra sencilla. Ema se acercó al puesto de la mujer y le pidió una bolsita de tortitas. Al momento de pagar, le explicó que no tenía cambio y le pidió que se quedara con el vuelto. “Anda, comprate una gaseosa que hace mucho calor“, le dijo mientras le entregaba el dinero.

Sin embargo, el gesto no había terminado. Después de alejarse unos minutos, el influencer volvió a llamarla y le hizo una propuesta inesperada.

“Tengo un problema con el pancito, ¿me das todo que me llevo todo?”, le preguntó. La mujer no entendía del todo qué estaba pasando. Entonces, Monzón le explicó que iba a pagarle toda la mercadería, pero que no se llevaría nada.

“Yo le voy a pagar todo esto, pero no me voy a llevar nada, así usted hace un poquito más de ganancia”, le dijo mientras la vendedora preparaba los productos.

La reacción fue inmediata. Sorprendida por lo que acababa de ocurrir, la mujer apenas podía creer que alguien hubiera decidido comprarle toda la producción del día sin pedir nada a cambio.

“Solo quería alegrarle el día“, expresó el joven al cerrar el encuentro. Como forma de agradecimiento, la vendedora le pidió algo mucho más sencillo que cualquier otra cosa: un abrazo y entregar esas tortitas a la gente que se encontraba en situación de calle.

El momento quedó registrado en video y se llenó de comentarios de usuarios que destacaron el gesto y, especialmente, la emoción de la mujer.

Quién es Ema Monzón, el influencer que recorre el país con acciones solidarias

Ema Monzón es un creador de contenido argentino que ganó popularidad en TikTok e Instagram por compartir distintas acciones solidarias. Su iniciativa comenzó en Rosario y luego se extendió a otras provincias del país.

A través de sus videos, muestra encuentros con vendedores ambulantes, trabajadores, adultos mayores y familias que atraviesan situaciones económicas difíciles. Una de sus acciones más habituales consiste en comprar toda la mercadería que ofrecen quienes trabajan en la calle, para que puedan regresar a sus hogares con el dinero de la venta asegurado.

Pero sus intervenciones no se limitan a ese tipo de ayuda. También ha compartido entregas de dinero, alimentos, electrodomésticos y herramientas de trabajo, con el objetivo de acompañar a personas que necesitan una oportunidad para mejorar su situación.

Parte de estas iniciativas se sostiene con el acompañamiento de su comunidad y donaciones particulares.