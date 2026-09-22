Mendoza: realizarán controles ginecológicos, cardiológicos y neumonológicos gratuitos en Plaza Independencia

La actividad será este miércoles 23 de septiembre, de 9 a 13, frente a calle Espejo. Habrá tres estaciones de atención y se ofrecerán controles preventivos, estudios gratuitos y derivaciones para la detección temprana de distintas enfermedades.

La Plaza Independencia de Mendoza será escenario este miércoles de una jornada de prevención y atención médica gratuita destinada a toda la comunidad. Durante la mañana se instalarán tres estaciones donde se realizarán controles ginecológicos, cardiológicos y neumonológicos, con el objetivo de detectar de manera temprana distintas patologías.

La iniciativa es organizada por FUESMEN y COIR y busca acercar los controles de salud a la población, especialmente en un contexto en el que los costos de las consultas y estudios pueden convertirse en una barrera para la prevención.

Qué controles gratuitos se realizarán en Plaza Independencia

La jornada estará organizada en tres estaciones de atención. En cada una habrá profesionales y personal capacitado para realizar una evaluación inicial, revisar antecedentes y determinar si es necesario avanzar con algún estudio.

Uno de los principales objetivos será identificar a personas que necesiten controles específicos y facilitarles el acceso a estudios de manera gratuita. La actividad se desarrollará entre las 9 y las 13, en el sector de la plaza ubicado frente a calle Espejo.

Estación ginecológica: prevención del cáncer de cuello uterino

La primera estación estará destinada a la prevención ginecológica y abarcará a mujeres de distintas edades, desde jóvenes hasta mujeres posmenopáusicas.

Uno de los principales ejes será la prevención del cáncer de cuello uterino. Durante la atención se consultarán antecedentes y controles previos y, de acuerdo con cada caso, se podrán indicar estudios preventivos.

En caso de que sea necesario, las pacientes recibirán la indicación para realizar el estudio de manera gratuita en FUESMEN.

La estación ginecológica también incluirá una evaluación de sarcopenia, especialmente dirigida a mujeres y hombres mayores de 60 años.

Se realizarán pruebas orientadas a conocer el estado del sistema musculoesquelético, con especial atención a la masa y función muscular. La evaluación busca detectar posibles signos de pérdida de fuerza o masa muscular para facilitar una intervención temprana.

Estación cardiológica: presión, antecedentes y electrocardiogramas

La segunda estación estará dedicada a la prevención cardiovascular. Los profesionales realizarán controles de presión arterial y recopilarán información sobre los antecedentes médicos de cada persona. También se tendrá en cuenta si existen antecedentes de arritmias, enfermedades cardiovasculares, medicación o estudios realizados anteriormente.

La atención estará especialmente orientada a personas mayores de 50 años, aunque también podrán acercarse personas de otras edades que tengan antecedentes o algún factor de riesgo. Si durante la evaluación aparece alguna situación que requiera un estudio complementario, se podrá indicar un electrocardiograma gratuito.

Estación neumonológica: espirometrías y prevención del cáncer de pulmón

La tercera estación estará enfocada en la salud respiratoria. Allí se realizarán espirometrías gratuitas, un estudio que permite evaluar el funcionamiento de los pulmones y detectar alteraciones respiratorias.

Uno de los objetivos será identificar posibles casos de EPOC, especialmente entre personas con antecedentes de tabaquismo u otros factores de riesgo.

Pero además habrá una propuesta de prevención especialmente importante: el acceso a un screening de cáncer de pulmón para personas que cumplan determinados criterios.

Quiénes podrán acceder a la tomografía para detectar cáncer de pulmón

Las personas que tengan entre 55 y 73 años y sean o hayan sido fumadores intensos podrán ser evaluadas para determinar si cumplen los criterios para acceder al estudio.

También se contempla a quienes hayan dejado de fumar hace menos de 15 años. En los casos que correspondan, se entregará un voucher para obtener un turno y realizar una tomografía de tórax de ultra baja dosis, utilizada como herramienta de screening para la detección temprana del cáncer de pulmón.

Cuándo y dónde serán los controles gratuitos en Mendoza

La jornada se realizará:

Día: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. Horario: de 9 a 13.

de 9 a 13. Lugar: Plaza Independencia de Mendoza .

. Ubicación: sector frente a calle Espejo .

sector frente a . Atención: gratuita y abierta a la comunidad.

gratuita y abierta a la comunidad. Controles: ginecológicos, cardiológicos y neumonológicos.

Desde la organización invitaron a la comunidad a acercarse y aprovechar la jornada, especialmente aquellas personas que tengan controles pendientes o antecedentes que requieran seguimiento.