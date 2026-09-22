“Nada nos va a devolver a More pero tiene que haber Justicia”: el desgarrador testimonio de los padres de la mujer asesinada por su cuñado

Los padres de Morena Bissotto declararon en la segunda jornada del juicio por jurados y reclamaron justicia por el crimen de su hija. La fiscalía y la querella buscan que Omar Poblete sea condenado por femicidio, mientras la defensa sostiene que se trató de un homicidio simple.

La segunda jornada del juicio por jurados por el asesinato de Morena Bissotto, ocurrido en Maipú en 2024, tuvo como protagonistas a los padres de la joven de 20 años. La fiscalía y la querella sostienen que se trató de un femicidio, mientras que la defensa busca que el hecho sea considerado un homicidio simple.

El juicio por jurados por la muerte de Morena Bissotto atraviesa este martes su segunda jornada, luego de que durante el primer día las partes presentaran sus alegatos iniciales y expusieran ante el jurado sus distintas posiciones sobre el crimen ocurrido en Maipú en 2024.

Por el hecho está acusado Omar Poblete, quien reconoció haber atacado a Morena. La joven tenía 20 años y recibió cerca de 50 puñaladas. Durante el ataque también resultó herida la hija de Morena, que tenía poco más de un año y recibió al menos tres heridas con el elemento punzante utilizado durante la agresión.

Uno de los puntos centrales que deberá resolver el jurado popular es la calificación legal del crimen. La fiscalía y la querella sostienen que Poblete debe ser condenado por femicidio, al considerar que el asesinato estuvo relacionado con la condición de mujer de Morena. En ese caso, la única pena prevista es la prisión perpetua.

La defensa, en cambio, intenta instalar la hipótesis de un homicidio simple, cuya escala penal va de 8 a 25 años de prisión. Durante el debate también se puso sobre la mesa el contexto de consumo de estupefacientes y la posibilidad de que el acusado hubiera atravesado algún tipo de brote al momento del ataque.

Declararon los padres de Morena

Durante la segunda jornada declararon los padres de Morena, Marcela y Raúl, quienes hablaron sobre el dolor que atraviesan desde el asesinato de su hija y reclamaron justicia.

“Lo único que pedimos es justicia, solamente eso: justicia”, expresó uno de ellos durante su testimonio. También señalaron que esperan que el jurado y las partes puedan llegar a una resolución que contemple lo ocurrido y remarcaron el impacto que tuvo para la familia atravesar el juicio.

“Fue muy duro verlo, fue muy duro todo. Sin palabras”, expresaron al referirse al desarrollo de las audiencias. Los padres también manifestaron que buscan conocer las razones que llevaron al ataque y que nada podrá devolverles a su hija.

“Porque el por qué no lo sabemos. Va a haber justicia, que va a ser un femicidio, es lo que queremos”, señalaron.

También declaró la esposa del acusado

Además de los padres de Morena, durante esta jornada declaró la esposa de Poblete, quien fue quien rescató a la pequeña hija de Morena después del ataque.

La mujer mantenía una relación de parentesco político con Morena y su testimonio forma parte de la prueba que analiza el jurado durante el debate.

La audiencia continúa con la declaración de distintos testigos propuestos por las partes.

El jurado deberá definir la calificación del crimen

El juicio es llevado adelante por un jurado popular integrado por 12 ciudadanos, quienes deberán analizar las pruebas y testimonios presentados durante las jornadas de debate.

Según lo previsto, el próximo viernes podría desarrollarse la jornada de alegatos de cierre. Luego, los integrantes del jurado pasarán a deliberar y deberán emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, además de determinar, en caso de corresponder, cuál es la calificación que corresponde al hecho.

La discusión central estará puesta en establecer si el asesinato de Morena Bissotto debe ser considerado un femicidio o un homicidio simple, una diferencia que tiene consecuencias directas sobre la pena que podría recibir el acusado.