Alerta Amarilla por Zonda: ¿a qué hora se sentiría en el llano?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla por Zonda. Este miércoles, el viento caliente solaría por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por viento Zonda. Las ráfagas calientes podrían soplar este miércoles por la noche en casi toda la provincia. La máxima podría superar los 70 kilómetros por hora.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por Zonda?

Mendoza puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas

En ese sentido, el viento Zonda se puede sentir en la franja que esta comprendida entre las 22 a 24 horas, pero se vivenciará con más fuerza durante la madrugada del jueves.

¿Cómo estará este miércoles 23-09-2026?

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, zonda en precordillera, Uspallata y Malargue. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 7°C

Jueves 24-09-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura. Viento zonda en precordillera y en el llano. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 10°C

Viernes 25-09-2026

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 25°C | Mínima: 12°C

Sábado 26-09-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del sector sur.

Máxima: 28°C | Mínima: 10°C