Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel suma personal para el área de lavandería

Reconocida cadena de hoteles abrió una nueva oportunidad de empleo vinculada al área de lavandería. Conocé los requisitos y cómo postular.

Hilton Mendoza forma parte de la cadena internacional Hilton y está ubicado frente al Mendoza Plaza Shopping, sobre Acceso Este. El establecimiento cuenta con habitaciones, restaurante, pileta cubierta, gimnasio, espacios para reuniones y más de 2.000 metros cuadrados destinados a eventos.

El hotel comenzó a operar bajo la marca Hilton en diciembre de 2023. Anteriormente, el establecimiento funcionaba como Hotel & Casino Cóndor de los Andes y era administrado por KLP Emprendimientos. La incorporación de Hilton permitió sumar el hotel a la oferta de la reconocida cadena internacional en Mendoza.

En esta ocasión la firma de hoteles abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar una persona para desempeñarse como lencero/a dentro del equipo de trabajo.

Requisitos

Según la convocatoria, los candidatos deberán contar con:

Experiencia previa en lavandería, lencería, hotelería o tareas similares.

previa en lencería, o tareas similares. Experiencia en planchado de grandes volúmenes de ropa.

de grandes volúmenes de ropa. Conocimientos de costura y reparación de prendas.

y reparación de prendas. Manejo de máquinas de coser.

de coser. Capacidad para trabajar de manera organizada y dinámica.

de manera organizada y dinámica. Atención al detalle y compromiso con la calidad y presentación de las prendas.

al detalle y compromiso con la calidad y presentación de las prendas. Buena predisposición para el trabajo en equipo.

para el en equipo. Buena atención al cliente, trato cordial y orientación al servicio.

Se trata de un perfil que combina tareas operativas vinculadas al cuidado de la ropa blanca del establecimiento con conocimientos de costura y una marcada orientación al servicio.

Cómo postular

Las personas interesadas en la vacante deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: busquedas@hiltonmendoza.com

Un dato importante es que, además del CV, los postulantes deberán informar su remuneración neta pretendida.

En el asunto del correo deberán escribir:

Lencero/a + remuneración neta pretendida