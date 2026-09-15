Guaymallén: se desprendió parte del techo en una escuela y golpeó a un alumno

Padres de alumnos de la escuela Chacabuco, ubicada en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, denunciaron este martes un nuevo problema edilicio que generó preocupación entre las familias. Un pedazo del techo se desprendió en el ingreso a un aula y cayó sobre un estudiante de nivel primario.

El episodio ocurrió durante la mañana, cuando los chicos ingresaban al establecimiento. El material cayó desde el cielorraso y golpeó a uno de los alumnos que se encontraba debajo.

Según relató la madre del niño, además del golpe en la cabeza, el desprendimiento alcanzó los lentes del estudiante y le provocó un raspón en el rostro. La mujer contó que retiró a su hijo de la escuela y que, producto del susto, el menor decidió no regresar a clases.

Los padres cuestionaron además la respuesta que recibieron desde la institución. Según denunciaron, se habría intentado minimizar el episodio al señalar que se trataba solamente de yeso o pintura. Sin embargo, la familia sostuvo que se desprendieron escombros y material de mayor consistencia.

Reclamos por problemas edilicios desde el año pasado

El desprendimiento se produjo en un contexto de trabajos de reparación que se realizan desde hace aproximadamente un mes en los techos de la escuela.

De acuerdo con el testimonio de las familias, los problemas con filtraciones y desprendimientos vienen desde el año pasado. Las recientes tormentas habrían agravado la situación, luego de que el agua ingresara en sectores del establecimiento.

Una de las madres explicó que durante el lunes no hubo clases presenciales y que los alumnos tuvieron actividad virtual debido a las condiciones del edificio. Este martes, en cambio, las clases habían sido habilitadas nuevamente de manera presencial.

La situación generó dudas entre los padres, que cuestionan que se mantenga el dictado de clases mientras continúan las reparaciones en distintos sectores de la escuela.

Además del problema con los techos, las familias denunciaron inconvenientes con la instalación eléctrica. Según señalaron, un curso de sexto grado habría atravesado buena parte del año con dificultades para contar con iluminación, lo que complicaba especialmente las clases durante las primeras horas de la jornada.

Qué dijeron desde Infraestructura Escolar

Desde Infraestructura Escolar confirmaron que actualmente se realizan trabajos en la cubierta del establecimiento y explicaron que las fuertes lluvias del fin de semana provocaron humedad en algunos sectores del cielorraso.

Según indicaron, esa humedad habría generado desprendimientos menores, como el ocurrido este martes.

Desde el área señalaron que durante la jornada se realizará una revisión de todos los sectores del cielorraso para retirar aquellos materiales que puedan desprenderse y evitar nuevos inconvenientes.

También aseguraron que el edificio no presenta actualmente un riesgo eléctrico en las aulas. Explicaron que el único sector que permanece sin luz es la galería, debido a la humedad generada por las filtraciones de agua.

Infraestructura Escolar sostuvo además que las aulas cuentan con iluminación y que los inconvenientes eléctricos fueron subsanados.

En cuanto a las clases, desde el área indicaron que la intención es que este miércoles continúe el dictado presencial, mientras avanzan los trabajos de reparación del techo.

La decisión genera preocupación entre las familias, que piden mayores garantías sobre las condiciones de seguridad del establecimiento antes de enviar nuevamente a sus hijos.