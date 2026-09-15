Una familia busca desesperadamente a un hombre de 66 años que fue visto por última vez en Godoy Cruz

Roberto Javier Mayorga es buscado desde el 24 de agosto. La Fiscalía difundió sus características físicas y pidió a la población que aporte cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.

El Ministerio Público Fiscal solicitó colaboración para dar con el paradero de Roberto Javier Mayorga, de 66 años, quien fue visto por última vez el pasado 24 de agosto en Godoy Cruz.

De acuerdo con los datos incorporados al expediente, Mayorga mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez trigueña y contextura delgada. Como característica distintiva, tiene escaso cabello en la parte superior de la cabeza, mientras que a los costados presenta cabello abundante, de color negro con algunas partes canosas.

Además, utiliza barba corta y tiene dos cicatrices, una ubicada en el hombro derecho y otra en una de sus rodillas. También presenta una patología en uno de sus ojos, con posible catarata.

La búsqueda está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, que informó que hasta el momento se llevaron adelante distintas medidas para intentar establecer su paradero, aunque los resultados fueron negativos.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la colaboración de la comunidad. Quienes hayan visto a Mayorga, hayan tenido contacto con él o puedan aportar algún dato que ayude a encontrarlo deben comunicarse de manera urgente al 911.