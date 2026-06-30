Mendoza: este miércoles 1 de julio habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 1 de julio ee llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 1 de julio

Habrá cortes de luz este miércoles 1 de julio

Guaymallén

En calle Paso de los Patos, entre Alsina y Cipolletti. Entre calles Juan José Paso, Paso de los Patos, Moldes, Cobos y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 13.00 a 17.00 h.

Entre calles Joaquín Castellanos, Dorrego, Valentín Alsina, Ejército de Los Andes y adyacencias; Coronel Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

Entre calles Las Jarillas, las Piedras, Los Cerrillos, Los Junquillos y áreas adyacentes; Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.

Luján

En callejón Don Ángel, hacia el sur de calle Los Nogales, y zonas aledañas; Agrelo. De 9.15 a 11.15 h.

En la intersección de calle San Martín con Carrodilla y adyacencias; Carrodilla. De 8.30 a 10.30 h.

Maipú

En calle Espejo, hacia el este de Castros Barros. En calle Santa Fe, hacia el sur de Espejo. En calle Espejo Norte. En calles Lanús y Belgrano, hacia el norte de Espejo Este, y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

Entre calles Filipini, Méndez y 6 de Setiembre; Villa Bastías. De 9.30 a 13.30 h.

En calle La Costa, entre Los Cuarteles y Brantis; El Peral. De 14.30 a 18.30 h.

En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y Barrio Pérez. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle Boulogne Sur Mer, entre Pellegrini y Bombal, y zonas aledañas. De 10.00 a 13.00 h.

San Carlos

Entre calles La Salada, San Martín, Bernaro Quiroga y Carril Nacional. En barrios Coartem, El Malal y Las Calandrias. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael