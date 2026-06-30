Mendoza: este miércoles 1 de julio habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este miércoles 1 de julio ee llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este miércoles 1 de julio
Habrá cortes de luz este miércoles 1 de julio
Guaymallén
- En calle Paso de los Patos, entre Alsina y Cipolletti. Entre calles Juan José Paso, Paso de los Patos, Moldes, Cobos y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 13.00 a 17.00 h.
- Entre calles Joaquín Castellanos, Dorrego, Valentín Alsina, Ejército de Los Andes y adyacencias; Coronel Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- Entre calles Las Jarillas, las Piedras, Los Cerrillos, Los Junquillos y áreas adyacentes; Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.
Luján
- En callejón Don Ángel, hacia el sur de calle Los Nogales, y zonas aledañas; Agrelo. De 9.15 a 11.15 h.
- En la intersección de calle San Martín con Carrodilla y adyacencias; Carrodilla. De 8.30 a 10.30 h.
Maipú
- En calle Espejo, hacia el este de Castros Barros. En calle Santa Fe, hacia el sur de Espejo. En calle Espejo Norte. En calles Lanús y Belgrano, hacia el norte de Espejo Este, y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- Entre calles Filipini, Méndez y 6 de Setiembre; Villa Bastías. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle La Costa, entre Los Cuarteles y Brantis; El Peral. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y Barrio Pérez. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle Boulogne Sur Mer, entre Pellegrini y Bombal, y zonas aledañas. De 10.00 a 13.00 h.
San Carlos
- Entre calles La Salada, San Martín, Bernaro Quiroga y Carril Nacional. En barrios Coartem, El Malal y Las Calandrias. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- Entre calles N°4, N°8, Valdez y Ruta Nacional N°143; Atuel Norte. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Vélez Sarsfield, Juan Cobos, Balbino Arizu y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
- En calle Monte Alegre, entre Cubillos y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Mitre, El Fortín, Maza y Sueta; Los Dos Álamos. De 12.00 a 16.00 h.